Dos salões de D. José ao antiquário de Lisboa "em negociações": a história (e o futuro) de uma salva de prata com 500 anos

Esta coleção vai estar exposta no futuro Museu do Tesouro Real, na ala nova do Palácio Nacional da Ajuda (previsto inaugurar neste mês de novembro, mas atrasos nas obras empurraram a inauguração para data indefinida). E por “esta coleção” referimo-nos às 22 peças que pertencem ao Estado, pois há uma que está em mãos privadas pelo menos desde 1891 — “que se saiba”, aponta o colecionador. “Esta peça, uma bacia de prata dourada que serviria para lavar as mãos, é mostrada numa exposição ornamental portuguesa e espanhola que houve em Lisboa em 1882. E aparece em várias exposições anteriores, ou seja, conhece-se o trajeto e sabe-se que o último registo desta bacia na Coroa data de 1892.”

Sabe-se que em 1891 a peça — manuelina, criada em por volta de 1500 — já pertence a particulares porque nesse ano é fotografada na sala de jantar do Marquês da Foz. “Há um hiato de nove anos. A foto consta do álbum de fotografias do Palácio Foz [Restauradores, Lisboa]. Pensa-se que terá sido nessa altura que se fez a transação, embora não se saiba se foi no tempo do D. Carlos ou do D. Luís.”

“Os objetos da Coroa não podiam ser alienados a não ser que estivessem deteriorados. E esta tem uma pequena fissura”

Não é por acaso que Mário Roque conhece a história da salva de prata ao detalhe — é porque a peça mora atualmente na São Roque Antiguidades e Galeria de Arte, da qual é o dono. O colecionador levou a salva à 25.ª edição da feira de antiguidades LAAF (Lisbon Art and Antiques Fair), em setembro deste ano, onde foi premiada como a melhor peça em exibição.

Médico de vocação e antiquário por paixão, Mário despertou para as antiguidades por causa da mãe, também colecionadora. Desde miúdo que ia com ela aos antiquários e foi assim, a ver milhares de peças ao longo dos anos, a ganhar experiência, que aprendeu a topar o valor de uma peça.

De gosto eclético, tanto coleciona arte contemporânea quanto lhe interessam peças com foco na arte colonial portuguesa e de fusão. Alguém que entre na loja situada na Rua de São Bento, em Lisboa, pode ser recebido por urinóis de cerâmica com croché de Joana Vasconcelos ao lado de um quadro de José Malhoa (1855-1933) ou encontrar peças da ceramista portuguesa Bela Silva (n.1966) em “pas de deux” com faiança portuguesa do século XVII.

O atual dono desconhece, porém, o que levou a bacia a sair do domínio da Coroa. “Há teorias. Uma das mais fortes tem como premissa uma lei que diz que os objetos da Coroa não podiam ser alienados a não ser que estivessem deteriorados. E esta tem uma pequena fissura”.

A fissura em questão mede à volta de 7 cm e é visível numa foto tirada em 1866 por Charles Thurston Thompson e que pertence ao espólio do Victoria and Albert Museum, em Londres (que lhe atribuiu o século XV como data de origem). Ou seja, a teoria não está desprovida de fundamento.