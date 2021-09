Gostava no início, antes de levar Agnes a beber novamente porque queria que ela fosse “normal”.

Às vezes, nos locais onde se bebe muito, como em Glasgow, é muito difícil distinguir entre quem bebe muito e quem é alcoólico. É uma linha muito fina. Eugene tem um preconceito muito grande em relação ao alcoolismo. Vê as pessoas que estão na festa [de aniversário da sobriedade da Agnes] e não gosta delas. Considera que estão abaixo dele. Cresci rodeado por alcoolismo. Perdi a minha mãe para o alcoolismo quando tinha 16 anos. Quis mostrar como é que se pode magoar alguém que tem um vício ao tirar-se esse tipo de conclusões. O Eugene magoa a Agnes porque não aceita o facto de ela ser uma mulher que tem um problema e um vício. Mas [essa passagem] é também um comentário sobre como às vezes os homens se veem a si próprios como heróis. Sou um grande fã de Thomas Hardy e Tess of the d’Urbervilles é um livro sobre como os homens mudam o destino de uma mulher, [Tess]. O marido, o pai ou Angel Clare — todos influenciam o seu destino. Isso era tão verdade na década de 1890 como na de 1980. Eugene vê-se a si próprio como um herói. Quando vão ao bar do Faroeste, onde toda a gente se veste como cowboy, ele assume o papel de xerife. Às vezes os homens pensam que tudo vai ficar bem só porque estão ali e Agnes deixa-os pensar assim. Mas ela é muito mais complexa do que isso e está muito magoada. Ele não a pode salvar.

Ela também parece acreditar que precisa de um homem para estar bem. O desaparecimento de Shug Bain Sénior deixa um espaço que ela acha que tem de ser preenchido.

Na Escócia, nos anos 60, 70 e 80, apenas 0,003% dos estudantes universitários vinham da classe trabalhadora. Entre as mulheres, o número devia ser ínfimo. [O livro] é [também] um comentário sobre as oportunidades que estavam disponíveis às pessoas [dessa classe]. Uma das razões pelas quais demorei dez anos a escrever o livro é porque, quando era jovem, tive muito mais oportunidades do que a minha mãe alguma vez teve. Demorei esse tempo a perceber, de maneira empática, como a minha mãe estava presa pelo mundo e pelos homens. A personagem da Agnes Bain quer ser adorada. Todos queremos ser adorados. Queremos apaixonar-nos, encontrar alguém que nos ame, ter uma vida familiar feliz e um bocadinho de glamour. Ela quer coisas muito razoáveis, não quer viajar até à Lua ou ser atriz em Hollywood. Quer ter a sua própria casa, um marido fiel, um bocadinho de diversão. Mas a sociedade daquele tempo era tão patriarcal que, quando ela perde o marido, deixa de ter maneira de levar dinheiro para dentro de casa. Tem crianças para criar e, se arranjar um emprego, provavelmente não receberá tanto dinheiro quanto se pedir um apoio ao Estado [o que acaba por fazer]. Também existe um preconceito nas comunidades católicas em relação às mães solteiras e sobretudo em relação às mães solteiras que se apresentam de maneira desafiante e independente. Quando alguém tem noção do seu próprio valor, muitas vezes nos lugares mais pequenos as pessoas procuram implicar e deitar essa pessoa abaixo. No livro, a misoginia vem muitas vezes das mulheres. São as mulheres que recusam a Agnes, que lhe negam alguma espécie de irmandade feminina, porque apenas veem nela uma mulher que tem glamour, que é um bocadinho perigosa, assustadora e que está sexualmente disponível, digamos, e não uma mulher que é igual a elas.

Só podem aceitar Agnes se ela se comportar como elas.

Existe muita solidariedade na classe operária, estamos sempre a vê-lo na literatura, mas às vezes essa solidariedade pode ser usada contra nós, para nos excluir se não nos conformarmos, integrarmos ou correspondermos àquilo que um lugar espera de nós, sobretudo enquanto mulheres. Mas também enquanto homens, Shuggie é um exemplo disso. A sua homossexualidade não encaixa no conceito de masculinidade [daquele lugar], então fica do lado de fora. Não há mobilidade. Não é como se a Agnes se pudesse levantar e ir para Londres encontrar a sua tribo e passar um bom bocado. Não pode fazer isso, não tem dinheiro para apanhar um autocarro para a cidade. Essas quatro ruas [da comunidade mineira onde parte da ação se passa] são quase como uma tragédia shakespeariana ou como uma tragédia grega — são o palco da Agnes e ela está presa nele. O que as mulheres pensam dela é a sua identidade. Ela aparece no bairro como uma estrela de cinema, com a sua camisola de angorá com missangas, o seu cabelo arranjado.