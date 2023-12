Fica o aviso: não vamos ter tempo para grandes pausas neste 2024 que agora começa. O calendário do novo ano está já bastante preenchido no campeonato das séries, o que significa que o melhor é começar a fazer contas para ser possível assistir a tudo o que é obrigatório (e é muito) ver nos próximos meses.

Janeiro traz logo True Detective, que regressa após cinco anos de pausa, desta vez com elenco principal (liderado por Jodie Foster), guionista e showrunner femininas. Sofía Vergara muda completamente o registo, passando da comédia Uma Família Muito Moderna para o mundo da droga, onde é Griselda, responsável por um implacável quartel de droga colombiano. A história chega à Netflix pelas mãos dos criadores de Narcos.

Dois nomes que dispensam apresentações (e que contam com Óscares no currículo) parecem ter encontrado um lugar confortável, e talvez papéis mais desafiantes, no universo das minisséries. Kate Winslet é a chanceler de uma nação em crise no centro da Europa, numa sátira política chamada The Regime; Nicole Kidman vive uma perda dramática que impacta a sua família e vários núcleos à volta em Expats.

