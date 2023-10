O PCP condena “todas as vítimas civis” mas não critica por iniciativa própria toda a ação do Hamas, alegando que Israel tem sido o principal responsável pela “falta de soluções de paz” na região. O deputado Duarte Alves apela ao Governo que “reconheça a existência da Palestina” para forçar a solução dos dois Estados.

Para os comunistas, tem sido “Israel a potência ocupante” e que tem provocado um maior número de mortes no conflito com a Palestina. O deputado do PCP que considera ainda que “a situação da Palestina é uma situação que congrega uma grande parte da população”, negando um desligamento do partido face ao país.

Em véspera de discussão do Orçamento do Estado, o deputado com assento na Comissão de Orçamento e Finanças diz que esta proposta “não responde ao país” e que representa “um corte real dos salários”, criticando o PSD e até Pedro Nuno Santos pela “hipocrisia” na forma como estão a líder com o caso da recuperação de tempo de serviço dos professores.

