Chegou à redação do Observador antes da hora marcada para a entrevista, mas ainda vinha ao telefone. Têm sido semanas de intensas negociações à esquerda — que pelos vistos vão continuar — e Duarte Cordeiro é o pivot deste processo, pela parte do Governo. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares veio para deixar aberta a porta à negociação com o Bloco de Esquerda, mostrando que no último Orçamento houve ainda tempo para conversas entre a entrega e a primeira votação.

Ao mesmo tempo avisa que se, politicamente há espaço para negociar, o Orçamento “pode ser aprovado matematicamente sem o Bloco de Esquerda”. Questionado sobre se isso seria desejável ou se remeteria o país para uma crise política, diz apenas que não seria compreensível ver o BE virar costas perante esta proposta. Mas houve mais nesta entrevista que foi para o ar esta quinta-feira, no programa Sob Escuta da Rádio Observador, sobre Presidenciais e um praticamente certo apoio a Ana Gomes e sobre a pandemia e o que poderá o país galgar para o estado de emergência outra vez.

[O essencial da entrevista a Duarte Cordeiro:]

“Estamos disponíveis para continuar a conversar. A entrega do OE não pressupõe concluir o processo negocial”

Supreendeu-o ouvir a líder do Bloco de Esquerda mesmo à beira da entrega do Orçamento dizer que o partido podia não viabilizar a proposta do Governo?

Supreendeu mais a parte de dizer que o Governo tinha interrompido unilateralmente as negociações, porque isso não corresponde a nada que possamos ter feito. Fomos ver os processos negociais, pelos menos o do Orçamento do Estado para 2020, e tivemos reuniões com os partidos até à entrega do Orçamento, entre isso e a votação na generalidade e, depois, tivemos reuniões na especialidade. Mas os partidos têm feito referências em relação às insuficiências que entendem que o documento tem e tem sido em função disso que temos continuado a conversar. Não me surpreende, nada justifica que não haja negociação para aproximar ainda mais aquilo que é proposto. Este ano, comparando com o ano passado houve muito mais reuniões com os partidos antes da entrega do que aconteceu em 2020.

As reuniões ao mais alto nível, com o primeiro-ministro, há sempre uma de fecho de negociações e isso não aconteceu?

Isso não corresponde ao que aconteceu no Orçamento de 2020. Houve mais reuniões com o primeiro-ministro entrega do Orçamento, a reunião de fecho aconteceu depois da entrega e antes do debate e votação na generalidade. Da outra vez, a votação na generalidade foi a 9 e 10 de janeiro e a última reunião com o primeiro-ministro foi a 8.