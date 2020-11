Depois de uma devolução, há uma corrida contra o tempo

Na maior parte dos casos, as crianças conseguem ser integradas e adotadas por outras famílias, explica Isabel Pastor, embora isso não seja sinónimo de que tudo fica imediatamente bem. “Uma criança que passa por isto torna-se naquilo a que, na nossa linguagem, chamamos uma criança NAP — com necessidades adotivas particulares. São as que têm mais dificuldade para encontrar famílias para as adotar e estão associadas a crianças mais crescidas, ou com problemas de saúde, défices ou multideficiência.”

Não são as únicas a quem isso pode acontecer. Uma criança mais nova, sem qualquer atraso de desenvolvimento, deficiência ou problema de saúde pode também tornar-se NAP. “O facto de ter sofrido uma segunda rejeição torna-a numa criança de difícil adotabilidade. Esta criança vai exigir mais — porque perdeu a confiança — e vai desafiar mais a família porque não acredita. Vai tornar esta adoção muito mais difícil”, detalha a jurista.

O que acontece a seguir depende das circunstâncias e da avaliação que for feita à criança. Já houve casos em que a paragem do processo foi feita ainda na fase de transição, ou seja, quando começam os primeiros contactos entre a família e a criança, ainda sem viverem sob o mesmo teto. Em 2018, foi comunicada ao Conselho Nacional de Adoção a interrupção do projeto de adoção de 14 crianças, referente a 13 processos, ou seja, duas seriam irmãs entregues à mesma família. Oito estavam em período de pré-adoção e seis em fase de transição (ainda sem partilhar casa com os futuros pais).

“Quando pára tudo nessa primeira fase podemos dizer que não há um grande estrago, a criança ainda está na fase de conhecimento e poderá rapidamente ser integrada noutra família, sem perda de tempo”, sublinha Isabel Pastor.

Há outras situações mais traumáticas, quando as interrupções acontecem ao fim de seis ou até de nove meses, já depois de prolongada a pré-adoção na tentativa de encontrar uma solução. “Esses casos podem exigir um esforço suplementar na preparação da criança: deixá-la respirar, fazer a história dessa situação. Aí temos também a noção de que o seu tempo útil de adotabilidade é relativamente reduzido. Quando coincide com crianças mais crescidas, de 7, 8, 9 anos, é uma corrida contra o tempo — o tempo que ela precisa para se restabelecer da situação e o tempo em que ainda tem hipótese de vir a ser adotada.”

O que é que correu mal para se chegar a uma devolução? Para responder à pergunta, Isabel Pastor faz distinção entre dois casos diferentes: a interrupção da pré-adoção, “quando há confluência de fatores maus, uns censuráveis, outros que não podem ser censurados”, e situações em que os pais, depois da adoção decretada, maltratam a criança.

“Não é só um fator, não é só uma família má que decide desistir ou fazer mal. Se ela fosse excluída logo no período de avaliação, por exemplo, teríamos evitado este resultado. Outro caso é quando uma família adotiva se torna negligente ou maltratante e aí estamos a falar de algo muito grave. Se isso acontece depois da adoção decretada, não é uma devolução, é uma adoção fracassada, e a criança reentra no sistema de proteção”, explica a diretora da unidade de adoção da Santa Casa. Também neste segundo caso, em que “há uma família maltratante que deve ser punida”, algo escapou durante a avaliação dos candidatos.

“Todo o processo é falível. Um dos grandes problemas de avaliação dos candidatos à adoção é que estamos a fazer juízos sobre o futuro. Estamos a olhar para uma pessoa e a projetá-la no seu papel de pai ou mãe. Esta projeção no futuro, feita com base em elementos que eu tiro agora, é que muitas vezes não corresponde e somos surpreendidos”, explica Isabel Pastor.

Quando isto acontece, as equipas técnicas também sofrem com o resultado. “Não podemos censurar essa equipa — ela própria se auto-censura e culpabiliza-se porque não ter identificado o risco. Se houve negligência da parte da equipa, aí já estamos no âmbito da competência disciplinar”, esclarece a jurista.

Em Portugal, não faltam candidatos à adoção e são sete vezes mais do que as crianças que precisam de uma nova família, segundo os dados oficiais. No final de 2018, ano em que se concretizaram 182 adoções, havia 1.919 candidatos à espera de conhecer uma criança. Nas instituições, eram 273 os menores à espera de pais, já com sentença de adotabilidade decretada pelo tribunal. Nesse mesmo ano, a maioria das famílias que concretizaram a adoção (35%) estiveram seis anos em lista de espera.

Perante esta realidade, a solução não poderia passar por apertar critérios de escolha de candidatos? “Outra incongruência no sistema é que estamos a avaliar candidatos hoje para serem pais daqui a cinco anos”, explica Isabel Pastor, o que quer dizer que a pessoa que hoje é considerada capaz, e que é reavaliada de três em três anos, de acordo com a lei, passados cinco anos “não é a mesma pessoa”, mesmo que não tenham ocorrido factos perturbadores na sua vida. “O próprio tempo de espera também contribui para uma expectativa de gratificação imediata que as pessoas se sentem legitimadas a ter. Se esperei este tempo todo, esperei para ser feliz. Mais dificilmente projeto que essa felicidade pode demorar e tem de ser construída com a criança que me vai dar dificuldades”, argumenta Isabel Pastor.

A alternativa poderia passar por sistemas utilizados em outros países, muito diferentes dos nossos, defende a diretora da unidade de adoção da Santa Casa. O exemplo é simples: as pessoas manifestam a sua intenção, mas se não houver falta de candidatos não são avaliados. Se houver falta de oferta, são contactados e, se ainda estiverem interessados, segue-se para a avaliação. “Não se faz um processo de avaliação para pôr a pessoa numa lista e ficar à espera seis anos. Será para ter uma resposta no prazo de um ano ou seis meses. É uma solução possível e na adoção internacional é muito feito: deixa-se de aceitar candidaturas quando há muitas à espera”, conclui Isabel Pastor.