Dulce Pontes: "O meu percurso tem sido tão atípico que não dá para chegar a conclusão nenhuma"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estamos desconcentradas. As duas. Não é possível começarmos a falar de um novo disco como se na televisão não se vissem prédios destruídos, ruas desertas e pessoas a abandonarem as suas vidas sem terem propriamente destino. “Estou com dificuldade em falar do Perfil, não é?”, diz Dulce Pontes. Então assumimos as nossas preocupações, que vão muito além daquilo que nos trouxe a esta conversa, e deixamo-nos divagar muitas vezes para outras direções.

A invasão da Rússia sobre a Ucrânia; a pandemia que quase lhe cortou a criatividade; a paixão por Álvaro de Campos, que começou a ler com apenas 12 anos; o xilofone onde descobriu os primeiros acordes; o espanto que teve ao ouvir o filho a cantar, cuja voz nem sequer reconheceu; o futuro que imagina “com galinhas e uma hortinha”.

Porém, isso não é para já. Agora é tempo de partilhar com o mundo Perfil, o novo disco. São 11 temas que prestam homenagem ao fado, a Amália Rodrigues ou a Alfredo Marceneiro; mas que também têm palavras de Sophia de Mello Breyner Andresen (“Porque”), música de Ricardo Ribeiro (“Valsa da Libertação”) e composições inteiramente da sua autoria (“Dulce Caravela”). O mar anda por lá, às vezes calmo, outras agitado, é o fio condutor do disco. Foi durante as gravações, no Atlântico Blue Studios, em Paço de Arcos, que Dulce Pontes percebeu que o seu lugar é exatamente junto da água e do som das ondas. “Essas conclusões são sempre uma coisa íntima e muito silenciosa.”

Passaram 30 anos desde o primeiro álbum, Lusitana; 31 desde que “Lusitana Paixão” conquistou o oitavo lugar na Eurovisão; 19 desde que gravou Focus com Ennio Morricone; 34 desde que um anúncio no jornal a roubou à carreira de professora. Os números podiam continuar mas a carreira de Dulce Pontes não é uma lista e muito menos está presa numa caixa. “O meu percurso tem sido tão atípico que não dá para chegar a conclusão nenhuma.”

[“Na Língua das Canções”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este Perfil chega cinco anos depois de Peregrinação. O mundo mudou muito neste período, estamos a sair de uma pandemia e entrámos numa guerra. O que é que mudou para a Dulce Pontes?

Um dia de cada vez. Já era a minha máxima, mas agora mais afincadamente. É a única forma de prosseguir focada em alguma coisa, mesmo que tudo à volta seja desmotivante e terrível. Tudo o que está a acontecer é absurdo. Não tenho qualquer cor política, antes tivesse, não tenho conhecimento suficiente para me poder expressar mas, pela lógica, parece-me extremamente absurdo o que estamos a passar. Parece que no nosso relacionamento, na família humana, voltamos à Idade Média com situações que nunca pensei que pudessem acontecer, com pessoas da mesma família que deixaram de falar porque têm perspetivas diferentes. Mais do que nunca, com tudo o que está a acontecer, temos de ser tolerantes e começar com o que está dentro de nós. Pronto, lá vem esta iluminada. Mas, falando a sério, enquanto ser humano é essa a minha perspetiva. Nesta altura temos de nos focar a perceber como podemos reverter tudo isto a nosso favor.

No início da pandemia tínhamos a sensação de que as pessoas iam ser mais tolerantes mas a saturação já é muita.

Há tanta informação, tanta coisa fabricada, já ninguém sabe muito bem o que é verdade ou não, tudo pode ser cenário. Leva a um cansaço psicológico. Temos de encontrar formas de nos insuflarmos de oxigénio.

O Perfil é esse balão de oxigénio? Tem o mar por todo o lado, uma imagem que normalmente transmite paz

Espero que sim, que possa ter essa função. Quando foi o primeiro fecho e não sabíamos o que ia acontecer, criativamente também me fechei. Não existindo motivo para me expressar, que são as pessoas, o contacto com elas e a partilha, de repente nada fazia sentido. [Pausa] Estou com dificuldade em falar do “Perfil”, não é? Ontem não consegui ver noticiários, comecei a ver há uma hora [esta conversa aconteceu na quinta-feira, 24 de fevereiro, à tarde] e estou com a boca completamente escancarada. Embora já soubesse de manhã, ainda não tinha visto imagens. Esperava que as coisas se resolvessem diplomaticamente. Temos de procurar o contacto com a natureza, formas de viver e olhar para isto tudo de forma diferente, porque é duro para todos nós.