Os vinhos Duorum são o espelho do território de onde vêm. Intensos, equilibrados e cheios de caráter, resultam de uma enologia inspirada e de um profundo respeito pela natureza. Tanto o Duorum Colheita Tinto 2023 como o Duorum Colheita Branco 2024 são vinhos com alma, equilibrados, com perfis de reserva, mas toques de modernidade, em que a natureza se expressa no copo.

O tinto, feito a partir das castas Touriga Franca, Touriga Nacional e Sousão, é um vinho de cor rubi intensa, com notas de ameixa preta e cassis, taninos firmes e um final longo e elegante. O estágio parcial em barricas usadas confere-lhe complexidade e elegância, sem que se torne pesado, antes pelo contrário.

Já o branco, com Gouveio, Arinto e Rabigato, afirma-se fresco e vibrante, em tons amarelo-dourado, com aromas de pêssego e toranja. É um vinho com personalidade e um final de boca persistente, ideal para refeições mais leves em ambientes descontraídos.

O projeto Duorum é fiel à regra que diz que os bons vinhos começam na terra. A Quinta de Castelo Melhor, berço deste projeto cravado em socalcos e também com “vinha ao alto” a altitudes variáveis, entre os 150 e os 500 metros, está integrada na Rede Natura 2000 e numa Zona de Proteção Especial para Aves.

A palavra “integrada” é especialmente importante. Desde o início da marca, criada em 2007, que os seus responsáveis implementam um plano rigoroso de conservação e regeneração ecológica do seu território. Entre as medidas aplicadas estão, por exemplo, a manutenção de pomares tradicionais, a plantação de árvores autóctones, a instalação de apiários e a criação de corredores ecológicos, que garantem que a produção de vinho não só coexiste com um ecossistema vivo e sustentável como é melhor por causa deste.

Estas ações espelham a filosofia da marca, integrada no grupo João Portugal Ramos: a Duorum nasceu precisamente da vontade de produzir vinhos que traduzissem a essência do Douro Superior, através de uma viticultura moderna e responsável, com respeito por esta natureza tão vibrante, tirando partido de um terroir protegido excecional para a cultura do vinho – devido à riqueza do solo e às amplitudes térmicas, as castas autóctones do Douro encontram aqui o equilíbrio perfeito entre maturação, concentração e frescura.

É natural, tendo em conta essa filosofia, que o compromisso com a biodiversidade não se fique pela terra e também ponha os olhos no céu. A Duorum desenvolve projetos que protegem espécies de aves ameaçadas, como o chasco-preto (Oenanthe leucura), hoje com dois casais reprodutores, o número mais elevado dos últimos anos. Ao todo, foram já identificadas 93 espécies na propriedade, incluindo o abutre-do-egito e a cegonha-preta, símbolos de um Douro que continua a ser casa para a vida selvagem.

A nova adega de Vila Nova de Foz Côa, inaugurada em 2024, é uma extensão desta visão ambientalmente responsável: construída sob princípios de sustentabilidade, integra painéis fotovoltaicos, cobertura vegetal e uma ETAR inteligente que permite reutilizar a água, reduzindo o impacto ambiental e preservando a energia.

Assim, mais do que apenas uma prova de excelência enológica que os vinhos do grupo João Portugal Ramos já nos habituaram, os rótulos Duorum são o testemunho vivo e bebível de uma nova forma de olhar e cultivar o Douro: moderna, responsável e intimamente ligada ao seu território e a quem nele habita.