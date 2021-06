Dos Visage conhecia apenas “Fade To Grey”, mas eram um pilar no movimento neo romântico britânico. Steve Strange, o vocalista (falecido em 2015), era o cabecilha da cena, dirigia o clube Blitz, em Londres, o epicentro de tudo. O clube foi criado em 1979, depois de algumas noites temáticas dedicadas a Bowie terem ficado demasiado concorridas para os espaços pequenos onde aconteciam desde 1978. Tudo parecia emergir do Blitz. Boy George trabalhou no bengaleiro, os Spandau Ballet eram a banda da casa, toda a gente passava por lá. Descobri isso muito mais tarde, já os neo românticos tinham passado à história. Na altura, para consumir aquela música não era preciso grande enquadramento, pelo menos em Portugal. Na verdade, ninguém cá, além dos adolescentes, parecia levar os neo românticos suficientemente a sério para escrever longas explicações sobre eles. No Reino Unido, as coisas eram diferentes e o movimento neo romântico era dominado pela imagem ultra cuidada, embora também sejam evidentes elementos comuns no som das bandas que dele emergiram (normalmente uso de sintetizadores, o que cria muitas confusões com o synth pop de grupos como os contemporâneos Depeche Mode, ou os Japan, que não são neo românticos).

Se quisermos, os new romantics são os filhos bastardos do punk e do glam rock. Vinham da encenação punk mas eram influenciados pelo romantismo do séc XIX, o construtivismo russo ou cabaret dos anos 30, obcecados por maquilhagem muito marcada, cortes de cabelo pomposos e teatralidade. Não é por acaso que lhes chamavam peacock punks, punks pavões, ou “haircut bands”, um rótulo dado por americanos mais céticos.

[“Girls on Films”, o tema de abertura do álbum de estreia, homónimo, de 1981]

Tal como figuras do glam rock como David Bowie, ou Roxy Music, os neo românticos cultivavam a ambiguidade sexual como provocação e afirmação de individualidade, mas faziam-no de forma metódica e consistente, não para subir a um palco, mas para ir a um clube. Existiam em muito devido a um processo de seleção natural controlado por Steve Strange à porta do Blitz. O seu nível de exigência como porteiro era de tal forma elevado que barrou Mick Jagger, uma noite em que ele apareceu bêbado e a exigir entrada, sem estar vestido ou maquilhado a rigor. Era uma estrela mas não tinha pose, e a pose era tudo para os chamados Blitz Kids, a elite de figuras carismáticas que Strange acolhia no seu domínio privado e que, em 1980, David Bowie recrutou (Strange incluído) para aparecerem no teledisco de “Ashes to Ashes”.

Os neo românticos eram um fenómeno de moda. Revistas como a I-D e a Face, ambas lançadas em 1980, acompanharam de perto e alimentaram todo o teatro e Vivienne Westwood levou-o à London Fashion Week, em 1981, com uma Coleção Pirata que seria popularizada por Adam And The Ants e Bow Wow Wow, duas bandas controladas por Malcolm Mclaren. Mclaren tinha inventado os Sex Pistols e, com Vivienne Westwood, fora responsável pelo conceito visual do punk tal como ficou conhecido. O facto da criadora britânica ter abraçado as referências dos neo românticos quando começava, ela própria, a ser reconhecida, reforça uma certa ideia de continuidade entre os punks e os peacock punks. Os primeiros eram desleixados e ruidosos, mesmo quando exageravam na maquilhagem, os segundos, elegantes, exageravam em tudo, sobretudo na maquilhagem. Eram feitos para a fotografia. Masculino e feminino confundiam-se, a androgenia imperava, na roupa como no aspeto e, apesar de alguma consternação inicial, ser uma coisa e parecer outra, era uma marca dos tempos. Basta lembrar Boy George, adorado por mulheres de todas as idades no mundo inteiro, interessadas, no mínimo, em trocar dicas de maquilhagem com ele. Mas isso só aconteceu em 1982, quando rebentou “Do You Really Want To Hurt Me”, dos Culture Club. Em 1981, Boy George já era uma estrela do Blitz, mas ainda não tinha sucesso.

Apesar de Londres ser a capital da cena, os neo românticos tinham locais de culto noutras cidades do Reino Unido, nomeadamente em Birmingham, onde viviam os Duran Duran. A banda tinha ideias particulares sobre a música que queria fazer, reunindo influências de Bowie, Disco Sound e dos Japan, por exemplo, e era muito próxima de Jane Kahn e Patti Bell, influentes designers de moda que tinham uma loja de roupa e vestiam a cena neo romântica local. Foram elas que desenvolveram todo o look dos Duran Duran e ditaram o seu estatuto de meninos bonitos da pop eletrónica e do movimento neo romântico. Duvido muito que o impacto tivesse sido o mesmo, se tivessem usado roupas e penteados mais convencionais. Imaginem o teledisco de “Planet Earth” com eles vestidos de ganga…