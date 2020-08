Falava-se até de ‘Italexit’.

Sim. Aqui há uns meses a maior parte dos analistas internacionais dos mercados estavam a prever, ou pelo menos a pôr como uma hipótese razoável, a chamada saída do euro da Itália, falando no chamado risco de redenominação. Isso, pelo menos, para já está afastado. E, agora, desta vez, por este alinhamento das estrelas foi possível uma resposta muito mais ambiciosa. Mas a meu ver, a União Europeia, parafraseando Mark Twain, as notícias da morte da UE são um pouco exageradas. O que não quer dizer que devamos cair da complacência de dizer que está tudo bem porque não está. Porque há riscos, nomeadamente dos nossos países, por causa das ameaças populistas e nacionalistas que, de facto, numa UE põem problemas que não põem num país.

“A política económica de cada país é do interesse comum da UE”

Havia exigências feitas pelos chamados frugais relativamente a pedidos reformas aos países do sul, que receberam mal estes pedidos. Uma vez que eles são contribuintes líquidos, eles têm razão para fazer estas exigências?

Sim. Faz sentido. Aliás, é um princípio que está no Tratado de Lisboa. A política económica de cada país é do interesse comum da UE, pelo menos na zona euro. Ou se aceita isto, ou não aceita, mas é o que está no tratado. E todos os governos e todos os países aceitaram. A política económica de cada país não é hoje, nos termos europeus, só uma matéria do interesse ou da responsabilidade do país. Se não quiserem, não estejam na UE. Mas se estão, têm de aceitar este princípio, que está consagrada juridicamente com carácter vinculativo.

Quando falamos da política económica de um país podemos estar a falar de questões como a abertura do seu mercado de trabalho?

Por exemplo. Quando foi a chamada crise da zona euro toda a zona euro tremeu por causa de problemas que foram localizados inicialmente nalguns países que tinham um rácio da dívida em relação ao PIB muito elevado. Ou seja: há aqui um interesse comum. Esta proposta de ligar as reformas aos financiamentos não é nova. Já tinha existido no tempo em que eu estava na comissão. Nós apoiámos, o BCE apoiou e a Alemanha estava disponível. Em inglês dizia-se na altura contractual arrangements. Portanto, arranjos contratuais que eram para a zona euro e basicamente se traduziam nisto: nós apoiamos financeiramente aqueles que forem mais longe nas reformas.

Alguma vez essa condicionante chegou a ir para a frente?

Não. Na altura isto não foi aceite. E porquê? Porque houve uma santa aliança, cá está, entre os países da coesão e os países que agora chamamos frugais. Os da coesão não queriam que o dinheiro fosse desviado da coesão, porque os países da Europa Central e de Leste a maioria deles não faz parte da União Económica e Monetária. Mas a Holanda, e os habituais falcões contra a despesa, a Finlândia, a Áustria, a Dinamarca também não queriam. Mas, na altura, a senhora Merkel estava disponível para avançar para isto. E a Comissão também. Agora gerou-se uma situação com uma dimensão tal e, em que também não podia ser usado o argumento do chamado moral exert porque, em rigor, enquanto que na anterior crise alguns países estavam numa situação muito má porque eles próprios criaram essa situação. Hoje em dia, embora com efeitos assimétricos, a crise tocou toda a Europa. E isto foi possível agora. Além de também eu pensar que a senhora Merkel está muito empenhada em deixar um legado europeu importante.