Mini Bar Club

R. Nova da Trindade 18. Tel.: 21 130 5393. Quinta-feira, até às 2h. Sexta-feira e sábado, até às 3h30.

O entretenimento e a comida já tinham casado, mas intensificaram a sua relação. É isso: no Mini Bar agora também se dança. De quinta a sábado, o spot mais burlesco do Bairro do Avillez (afinal, era a casa do Beco, antigo cabaret gourmet do chef do Belcanto) transforma-se num club — o Mini Bar Club — e das mesas a animação passa para a pista acabada de nascer. A programação vai variando, mas está bem definido o que é que acontece em cada dia. De quinta-feira, das 22h à meia-noite, há música ao vivo e a noite segue com DJ até às 2 da manhã. De sexta-feira a sábado, há DJ até às 3h30 — à meia-noite, conte com uma atuação. Em qualquer um dos dias, pode jantar (e, já agora, aproveitar para provar o novo menu degustação Ribalta). Mas se só quiser dançar, também será bem recebido e, neste caso, sem necessidade de reserva. A entrada é de 25€, valor que é consumível em bebidas e snacks, estes últimos disponíveis na nova carta After-Hours, pensada precisamente para matar a fome daqueles que não querem que a noite acabe.

