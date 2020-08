Ambos estão numa posição inédita nas carreiras: ver os seus clubes envoltos numa tremenda tempestade, a colocar remendos em navios que parecem prestes a afundar-se. Uma síntese das notícias relacionadas com a Juve e o Barça no pós-quartos-de-final corresponde a uma enumeração de bodes expiatórios e decisões precipitadas:

– na Juve, Sarri, que nunca conseguiu impor o seu modelo de jogo, foi despedido e substituído por Pirlo, que além de ter sido o jogador com mais bom gosto em camisas da história do jogo, leva exactos zero minutos como treinador seja de seniores ou infantis; a lista de jogadores a vender que circula pelos mentideros é enorme e inclui, entre outros, Higuaín;

– no Barça já caíram o treinador Quique Sétien, provavelmente o menos culpado “disto tudo”, o director desportivo Abidal, com quem Messi se envolveu, há meses, em trocas de palavras, foi-se buscar Koeman para treinador, apesar de as equipas deste jogarem um futebol muito diferente do de Crujff e o presidente do clube colocou publicamente todos os jogadores à venda menos Messi, Lenglet, Frenkie de Jong, Dembelé, Ansu Fati e Nélson Semedo. O facto de Semedo – o pior em campo, de longe, contra o Bayern – ser visto como indispensável e Riqui Puig não diz bem da desgraça em que caiu o Barça.

Em certa medida pode dizer-se que Messi e Ronaldo foram este ano vítimas de anos de má gestão dos seus clubes: o Barça, o clube com a maior folha salarial do mundo, gasta 70% do seu dinheiro em Messi, Piqué, Alba, Suarez, Griezzman e Busquets. 70%. E mesmo assim acabou a época com, por vezes, apenas 14 jogadores seniores disponíveis e Arthur, herdeiro natural de Iniesta, vendido à Juve. Por sua vez, a Juve acumula cerca de 143 médios centro nas suas fileiras mas olha-se para a frente e há Ronaldo, o geniozinho Dybala, Higuaín com uns quilos a mais – e pouco mais. Tudo isto coloca um peso imenso em Ronaldo e Messi, que antes podiam contar-se que as suas equipas dominassem e a eles coubesse aquele passe, aquele remate de fora da área, aquela arrancada para decidir. Hoje ambos os clubes caem com facilidade às mãos de adversários menores (a Juve com o Lyon, o Barça há dois anos com a Roma, em mais uma estrepitosa derrota).