O regresso e os 10 anos de ‘massacre’: “No táxi, no barco, no café, no restaurante…”

A banda que vai estar em palco é a formação que os Da Weasel tinham quando terminaram — e que tinham quando a banda atingiu a sua maior dimensão e popularidade. Tiveram membros antigos como a Yen Sung e o Armando Teixeira. Ser esta a formação escolhida tem a ver com identificarem-se mais com uma fase final dos Da Weasel do que com uma fase inicial?

Carlão — A década de 2000 foi a década em que os Da Weasel se cimentaram mais em estúdio e ao vivo. As coisas consolidaram-se fortemente nessa década e a formação definitiva é a formação dessa década. Faz todo o sentido que ao voltarmos seja com esta formação. Em relação ao concerto, não vamos estar a inventar: não tocamos há 11 anos, não vale a pena inventar muito, é ir tocar a nossa cena como já não tocamos há muito tempo. Mas esta é a formação… isto é que é Da Weasel.

Quando começaram havia muitas tribos — a malta do rock, os fãs de hip-hop, a malta do metal, etc. Porque é que acham que ao contrário do que era habitual nesses tempos, os Da Weasel não eram só do hip-hop e não eram só do rock, procuravam várias linguagens musicais misturadas?

João Nobre — Porque nós, na nossa essência, somos tudo isso. Aliás, o nosso background vem de coisas muito distintas e variadas. A banda foi-se construindo exatamente assim, dessa forma, com essa procura [de mistura]. Os elementos que estão ou estiveram nos Da Weasel trouxeram muito deles próprios para a banda, daí ter havido uma mestiçagem cultural e sonora, como o meu irmão já disse.

O segredo dos Da Weasel reside exatamente aí: em todos sermos diferentes, com backgrounds distintos, mas ao mesmo tempo partilharmos ideias e vontade de misturar, trazendo para o grupo tudo o que é bom no que ouvimos, somos e sentimos. Sem querer rotular, eu e o meu irmão vimos de uma matriz se calhar mais punk, hardcore, metal, etc; o DJ Glue de uma matriz mais hip-hop; o Guilherme do funk e do metal; o próprio Quaresma do death metal ao hip-hop, à soul e ao funk…

O Virgul do ragga, originalmente [risos da banda].

Virgul — Eu aprendi a gostar de guitarras e baixos com distorção com os Da Weasel, com o Jay… Não fazia parte da minha essência ou cultura e hoje em dia esquece, sou eu a dizer ‘Jay!…’ Isso é porreiro, sentir que essa é a essência dos Da Weasel e que fazemos precisamente aquilo que gostamos. Sem estarmos com grandes preocupações…

Nesta fase atual da música, criam-se fenómenos mais rapidamente. Às vezes, com a internet, não é preciso sequer um disco para alguém se tornar uma pop star, rock star ou rap star. É um exercício difícil, mas se os Da Weasel aparecessem agora teria sido tudo muito diferente? O que é que teria provocado na banda, por exemplo, ter um grande sucesso logo de início?

Carlão — É complicado porque nem nós faríamos a mesma música da mesma maneira. São tempos completamente diferentes, é muito difícil imaginar isso. São gerações diferentes, com maneiras de pensar e fazer diferentes. Os Da Weasel não seriam os Da Weasel, seriam outra coisa qualquer. Mas realmente para nós acho que foi mesmo muito importante termos tido um crescimento gradual. Foi fundamental, é uma das razões pelas quais estamos aqui hoje passados dez anos, a fazer isto com àvontade, segurança e querer.

Fizemos as coisas de uma maneira porreira, passo a passo. As coisas foram crescendo, antes de termos um sucesso grande tivemos de fazer muita estrada. Aconteceu tudo no tempo certo. Hoje em dia se calhar é difícil ter essa preparação, as pessoas se calhar nem têm paciência para isso.

Apesar de se falar muito nos Da Weasel terem acabado, também é relevante terem durado mais de 15 anos. O que é que fez a banda durar tanto tempo e o que é que fez com que naquela altura, em que ainda estavam ‘por cima’, tivessem acabado, para agora regressar?

Quaresma — Acho que durou tanto porque quisemos, pudemos e tínhamos vontade para o fazer. Se não houvesse essa vontade para o fazer não teria durado tanto tempo. Para mim a resposta é simples: durámos tanto porque gostávamos do que fazíamos. Isso é ponto assente. A partir de determinada altura, as coisas às vezes não correm tão bem… Como em tudo na vida, há coisas que correm bem e correm mal, nas nossas vidas privadas, nas famílias. É normal. Mas os Da Weasel estiveram no ativo muitos anos e por vezes pessoas de uma geração mais nova não têm noção que a banda existiu tanto tempo. Muitas bandas não têm essa longevidade. Terem sido muitos anos também quer dizer que foram bons anos.

Virgul — Fomos crescendo passo a passo. Quisemos sempre apostar na nossa produção, no nosso concerto. Tentámos sempre reinventar-nos, trazer coisas novas ano após ano. Acho que isso também faz com que se cimente uma carreira, foi uma parte essencial para nos termos mantido por cá durante aquele tempo todo.

Há duas ou três decisões curiosas no percurso de Da Weasel, que à partida não seriam óbvias. Por exemplo, o Virgul entra muito novo na banda — teria uns 16 anos. Mais tarde e numa banda já consolidada, entra o DJ Glue para fazer deejaying. Visto de fora, mexidas como estas poderiam parecer arriscadas. Ainda assim, resultaram na mouche. Na altura tinham a convicção que apostas dessas iam fazer a banda crescer ainda mais?

João Nobre — Naturalmente quando ‘deixamos alguém entrar’ é porque vemos ali valências extraordinárias, que podem vir a dar ou que dão de imediato bons resultados. No outro dia estava a dar uma entrevista e falei neste assunto: a ingenuidade também é importante. Quando o Virgul entra, já íamos para o terceiro álbum, com uma editora extraordinária, a EMI — Valentim de Carvalho.

Se fosse hoje, com a experiência que temos, acho que se diria: ‘Meter um miúdo de 16 anos a fazer o quê, desculpa? Não, man, é que nem pensar nisso, não sabemos no que vai dar, como se vai desenvolver, o que irá acontecer; isto e aquilo’. Na altura, não foi assim: este puto [olha para Virgul] aparece cheio de tesão e já determinado, com pelo na venta. Entrou e entrou logo com uma canção [“Duia”].