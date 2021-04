No seguimento deste modelo de negócio, surge em 2004 o restaurante Verdes Vícios que, dez anos volvidos, se haveria de metamorfosear na pizzaria que hoje conhecemos, a Vícios de Mesa. “Toda a gente que faz concertos sabe que perde dinheiro. Mas os concertos geram tráfego que depois pode ser capitalizado com as atividades conexas à casa”, defende, revelando que o restaurante é responsável por 40% da faturação da casa. Para lá do restaurante, os projetos de consultoria, como o circuito Super Nova, que juntou 16 casas de todo o país numa digressão de vários projetos nacionais, com o apoio da Super Bock, são o outro grande motor financeiro da empresa. “Representam cerca de 20% da faturação. O resto é bar”.

Paralelamente, a Saco Azul – “que há 14 anos é apoiada pela DGArtes” – vai consolidando a sua agenda cultural desde 2002, muitas vezes à boleia dos ciclos de artistas e coletivos saídos da quase vizinha Faculdade de Belas Artes, num trabalho que teve o seu pico de reconhecimento aquando da inauguração da exposição Viarco Express: um século, dez lápis, cem desenhos no Museu da Presidência. “Foi no dia 5 de outubro de 2009, quando a República fez 100 anos. Tivemos honras de chefes de Estado”, recorda Daniel, referindo-se ao projeto que envolveu artistas como Paula Rego, Siza Vieira, Cabrita Reis, Julião Sarmento ou Joana Vasconcelos e que ajudou a histórica Viarco a sair da falência. “Destes 20 anos, temos uma história muito grande para contar”.

Assinalar os 20 anos ao longo de 2021

Na impossibilidade de celebrar os 20 anos juntando a família e público do Maus Hábitos num grande evento de aniversário, Daniel Pires reservou o ano todo de 2021 para comemorar as duas décadas de existência do seu espaço: “decidimos, de alguma forma, não comemorar no online, como toda a gente está a fazer, mantendo, assim, esta nossa postura de contracorrente, um bocadinho mais independente e transgressora”.

A abertura de portas dá continuidade à estrutura programática iniciada no primeiro desconfinamento de 2020, com várias rubricas pensadas para serem fruídas à volta da mesa. “Com isto vimos que muita gente nova, principalmente as pessoas mais velhas, começou a vir ao Maus Hábitos. Se vieres cá numa noite de fado, vais ter pessoas desde os 20 e tais aos 70 e muitos anos”. À segunda há fado à mesa, com curadoria de Miguel Bandeirinha, ou Cabaré à Mesa, que dá a conhecer a cena transformista do Porto; terça é dia de Jazz à Mesa, programado pelo Porta-Jazz; as quartas estão dedicadas ao Cinema à Mesa, em parceria com a Shortcutz Porto e a Porto Femme Sessions; na quinta há concertos intimistas no Sons à Mesa e à sexta sobe a palco o stand-up comedy no Comédia à Mesa, que tem como anfitrião Ricardo Couto.