Na manhã desta quarta-feira, António Costa anunciou um conjunto de medidas que Portugal vai adotar para tentar controlar a pandemia de Covid-19. E há uma que está a gerar polémica: o Governo vai apresentar ao Parlamento uma proposta para que seja obrigatória a utilização da aplicação StayAway Covid em alguns casos, como o “contexto laboral, escolar e académico, nas Forças Armadas e forças de segurança e no conjunto da Administração Pública”. Mas pode? As dúvidas e as críticas à proposta são muitas.

O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), que desenvolveu a app, foi apanhado de surpresa com as declarações de António Costa. “O INESC TEC não tinha conhecimento das medidas anunciadas hoje [quarta-feira] pelo Governo. No que se refere à aplicação Stayaway Covid, é exclusivamente do foro político, pelo que qualquer questão que tenham deverá ser colocada ao Governo ou, em particular, à DGS enquanto entidade responsável pelo sistema Stayaway Covid”, afirmou fonte do Instituto em resposta ao Observador.

A Associação de Defesa dos Direitos Digitais (D3) já ameaçou avançar com uma providência cautelar, caso a proposta seja aceite no Parlamento. A Comissão Europeia sempre recomendou uma app de uso voluntário. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi perentória: impor uma lei deste género “suscita graves questões relativas à privacidade dos cidadãos” e “dificilmente será exequível”.

Já os constitucionalistas, por sua vez, estão divididos: Jorge Reis Novais diz que é “inconstitucional”, mas Jorge Bacelar Gouveia diz que se for possível provar que a app pode ser eficaz para prevenir a doença, que a medida fica legitimada.

A app Stayaway Covid foi lançada a 28 de agosto, é de utilização voluntária e utiliza tecnologia Bluetooth para fazer o rastreio de contactos, tendo já sido descarregada por cerca de 1,5 milhões de utilizadores, como avançou o Jornal de Negócios nesta quarta-feira. O arranque foi demorado e a app foi alvo de várias questões e pareceres relativos à privacidade dos utilizadores. Com as declarações de António Costa, o tema voltou à discussão pública.

Constitucionalista acredita que se tratou de um lapso do primeiro-ministro

Para o constitucionalista Jorge Reis Novais a decisão de tornar obrigatório o uso desta app em alguns setores “seria inconstitucional”, uma vez que “está a impor compulsivamente a utilização de uma aplicação a que nem toda a gente tem, quer ou pode ter acesso”, referiu em entrevista à rádio Observador. O problema, acrescenta, não está na questão da privacidade — uma vez que na app “tal como está construída parece estar garantida –, mas sim no facto de estar a impor à população o seu uso.

“Não seria admissível impor que as pessoas fossem adquirir dispositivos para poderem correr essa aplicação. Um Estado de direito não pode obrigar as pessoas a fazer isso. Pode recomendar que quem tenha esses telemóveis utilize a aplicação, mas não pode impor a obrigatoriedade de utilização”, esclarece Jorge Reis Novais.

Ainda assim, este constitucionalista alerta para o facto de que tudo pode não ter passado de uma falha de comunicação do primeiro-ministro. “O que me parece é que deve ter havido algum lapso de comunicação por parte do primeiro-ministro, porque a imposição de obrigatoriedade seria tão desrazoável que não me parece que seja isso aquilo que o Governo pretende”, explica.

Já em declarações à TSF, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia tem uma ideia diferente e explica que, se for possível provar que o funcionamento da app, “sem depender do consentimento do particular, é um funcionamento eficaz para prevenir a doença e para afastar as pessoas infetadas das que não estão infetadas, penso que essa medida fica legitimada do ponto de vista constitucional”, sem ser necessária a declaração do Estado de Emergência, uma vez que “os direitos que estão em causa são apenas estes dois”.

Pedro Bacelar Vasconcelos, deputado do PS e presidente da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais na última legislatura, disse ao Diário de Notícias que quer esperar para ver a proposta que vai ser apresentada aos deputados, mas confessa alguma “perplexidade quanto à viabilidade” de uma proposta deste tipo.

Proteção de Dados: impor uso da app “suscita graves questões relativas à privacidade”

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) é clara relativamente ao assunto: “Impor por lei a utilização da aplicação Stayaway, seja em que contexto for, suscita graves questões relativas à privacidade dos cidadãos, retirando-lhes a possibilidade de escolher, se assim entenderem, não ceder o controlo da sua localização e dos seus movimentos a terceiros, sejam estes empresas multinacionais fora da jurisdição nacional, seja o Estado”.

Em resposta ao Observador, a CNPD acrescenta que “pugnou desde sempre pelo carácter voluntário da aplicação de rastreamento de proximidade (contact tracing)”. A obrigatoriedade do uso da aplicação, acrescenta a mesma entidade, levanta “fortes reservas” a nível ético, destacando “em particular a discriminação de cidadãos, pois a maioria das pessoas não consegue ter acesso a este tipo de aplicação, como já foi afirmado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV)”.

Também por isso, a CNPD considera que a aplicação de uma legislação desta natureza dificilmente será exequível”. A comissão relembra um relatório que foi apresentado esta semana pelo Conselho da Europa, onde é referido que em nenhum país dos 55 aderentes à Convenção de Proteção de Dados “implementou com carácter obrigatório este tipo de aplicação”. E termina dizendo que “terá seguramente oportunidade de se pronunciar sobre o teor da referida Proposta de Lei no contexto do procedimento parlamentar”.