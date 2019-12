Lionel Messi tinha acabado de conquistar a quarta Bola de Ouro quando Johan Cruyff, um dos nomes de maior relevo de sempre na forma de jogar e pensar futebol, deu uma entrevista ao jornal argentino Olé. “Vai ser o jogador com mais Bolas de Ouro da história. Provavelmente, vai ganhar cinco, seis, sete Bolas de Ouro. Ele é incomparável, joga numa outra liga”, destacou o holandês, dizendo ainda que o número 10 merecia sentar-se na mesa dos melhores ao seu lado, de Alfredo Di Stéfano, de Diego Maradona e de Pelé como os melhores de sempre. Cristiano Ronaldo, que então tinha apenas um troféu, chegou aos cinco. Mas a profecia de Cruyff cumpriu-se.

Na antecâmara do prémio The Best da FIFA, ainda havia dúvidas em torno do vencedor por culpa de uma espécie de “efeito Modric”: dez anos depois, alguém conseguiu furar a dinastia Ronaldo-Messi nas vitórias, algo que dava esperança ao central Virgil Van Dijk que, além de ter sido eleito o melhor jogador de uma Premier League que o Liverpool terminou com 97 pontos no segundo lugar, foi campeão europeu de clubes e chegou à final da Liga das Nações (que perdeu contra Portugal). No entanto, o esquerdino levou a melhor aí e também na Bola de Ouro, tornando-se o jogador com mais troféus conquistados à frente do português Cristiano Ronaldo. E há seis números que descrevem bem aquilo que começa a não ter palavras para ser descrito sobre o argentino.

O caso raro (quase único) de ter jogado apenas num clube como sénior

Depois de ter começado nos argentinos do Newell’s Old Boys, Lionel Messi esteve perto de deixar o futebol quando lhe foi detetado um problema hormonal que prejudicava o normal crescimento e desenvolvimento ósseo. A única forma de debelar a questão passava por ano e meio de injeções em pernas alternadas com um custo de 900 dólares mensais – um custo que o clube não quis cobrir e que só apoiou em parte quando soube que o esquerdino tinha sido oferecido pelo pai ao River Plate. Assim, e aproveitando a família que vivia em Lérida, a família mudou-se para a Catalunha. Em 30 segundos, Carles Rexach não teve dúvidas de que estava ali um fora de série e daí à história do primeiro “contrato” assinado num guardanapo de restaurante, foi um ápice. Até hoje: o número 10 está no restrito lote de jogadores que ganharam a Bola de Ouro jogando apenas numa equipa como seniores, algo que só tinha acontecido com Lev Yashin (Dínamo de Moscovo, 1963) e Florián Albert (Ferencvaros, 1967).