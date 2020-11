Numa coisa, Joe Biden e Donald Trump estão de acordo. É tão certo o atual ocupante da Casa Branca ficar com os votos de Kentucky e Oklahoma, como o seu nome do meio ser John. Da mesma forma, é sabido que Trump vai perdê-los em Massachusetts e na Califórnia e nem ele ficará surpreendido com a derrota. Não é bruxaria, é tradição — e é ela que tem falado mais alto nos chamados estados consolidados, tradicionalmente azuis (democratas) ou vermelhos (republicanos). Haver uma mudança de cor nestes estados seria um choque maior do que o da derrota de Hillary Clinton, em 2016, para Trump, apesar de ter ganho o voto popular.

Para eleger um Presidente nos EUA, o que conta, no final do dia, são os votos do colégio eleitoral. Mesmo que a margem de vitória seja mínima, o vencedor fica com todos os votos desse estado, enquanto que o vencido fica com zero, independentemente de ter perdido por muito ou por pouco. É por isso que, para as contas da eleição desta terça-feira, mais do que nos estados consolidados, interessa manter o olho nos swing states, os estados que oscilam entre o azul e o vermelho.

Para chegar à Casa Branca, o futuro chefe de Estado tem de garantir 270 votos no colégio eleitoral, num total de 538, e os 9 estados mais indecisos representam um total de 141 votos. Há ainda quem acrescente a esta lista um décimo estado, o Texas. É que, apesar de ser um reduto republicano, não faltam analistas na imprensa internacional a prever que a grande comoção destas eleições será ali. E de Houston pode vir um problema para Trump.

Vermelho ou azul? Nesta roleta não há números, há estados. Flórida, Pensilvânia, Ohio, Michigan, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona, Wisconsin e Iowa. Faça a sua aposta para esta noite.