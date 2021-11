“É no sentimento de injustiça que eu crio força”

Esta entrevista foi originalmente publicada no

5.º número da revista DDD – Dê de Delta

Texto: Rita Nabeiro

Fotografia: Manuel Manso

Foste gestora de produto no grupo Entreposto, no setor automóvel, foste diretora de marketing e comercial no grupo Jerónimo Martins, e, durante 10 anos, assumiste a direção geral da Nike Portugal. Em 2012, abandonaste a carreira que tinhas construído e foste noutra direção: criaste a Girl Move, uma fundação que apoia raparigas em países subdesenvolvidos, formando-as para a liderança. Como chegaste a esta decisão? Há quanto tempo pensavas nisto?

A decisão aconteceu quando estava ali nos quarentas. Tinha todo um passado de experiências diferentes na área empresarial, e tinha muita vontade de colocar toda a minha bagagem, toda a experiência de liderança que fui tendo ao longo de vinte e tal anos, ao serviço de uma causa maior. Acredito muito na procura deste sentido de propósito nas nossas vidas; em procurar que os nossos talentos sejam postos a render. Enquanto estive na Nike fui pensando mais nisso… A Nike tem uma fundação que é a Girl Effect, que defende a educação no feminino como forma de combate à pobreza no mundo. Mas na altura o meu trabalho era outro.

Achas que ficou aí uma sementinha?

Deu-me uma noção de realidade. Aquilo que se passa no mundo, em particular a falta de acesso das raparigas à educação, é algo que nós não vivemos no nosso dia a dia, quer em Portugal, quer na Europa. E acabamos por não ter noção da dimensão da realidade, do que se passa em vários outros países. Isto deu-me uma perspectiva, uma base. A minha formação é em gestão e tenho uma lógica de funcionamento muito económica, portanto, para mim é muito óbvio que, se queremos combater e erradicar a pobreza no mundo, uma estratégia fundamental é promover a educação de todas as raparigas e mulheres, assim como promover a participação ativa das mulheres no desenvolvimento da sociedade. E tomar consciência de que isto não acontecia – particularmente que isto não acontecia em países de língua portuguesa – era algo que me inquietava. Foi uma combinação de fatores: por um lado, era uma causa em que eu sabia que podia ter efeito; por outro lado, uma vontade muito grande de colocar o meu talento e a minha experiência profissional a render. Sou mãe, tenho três filhos, acho que esse é o meu bem maior, mas precisamente por ser mãe sinto uma responsabilidade enorme de criar um legado. Foi uma forma de o fazer.

Na Nike estavas numa posição confortável e tinhas um futuro auspicioso. Foi uma mudança profissional mas também de vida…

A minha vida profissional está muito ligada à minha vida pessoal. Acho fundamental o constante crescimento, continuarmos sempre à procura do nosso próprio desenvolvimento. De facto, eu sentia-me ali perfeitamente na minha zona de conforto, como dizes, a todos os níveis. E tudo o que fazia, fazia com imensa facilidade, porque já estava há dez anos a fazer o mesmo. Isso promove menos o meu crescimento. E imaginar-me como CEO da Adidas, por exemplo, não me iluminava o coração. Senti mesmo a necessidade de romper totalmente. Estava também numa reflexão dos quarentas, de começar a projetar, e eu vejo-me a trabalhar até aos oitentas, até onde Deus quiser. Mas sentia que era necessário começar de novo. Foi arriscado, obviamente, sobretudo do ponto de vista financeiro. Também o fiz porque tinha um suporte familiar importante. Foi um arriscar, mas sempre numa lógica de crescer com o processo e de fazer crescer o mundo à minha volta.

Disseste na altura em que fundaste a Girl Move que foste “totalmente levada ao colo por Deus para esta missão”. De que forma?

Sou católica praticante e a fé é algo muito importante na minha vida. Neste meu processo de discernimento de vida, perguntei-me como é que podia ter mais amor ao próximo e entregar-me mais a ele. Na altura tinha um padre muito meu amigo, que era meu orientador espiritual, que durante muitos anos – enquanto estava na Nike – me dizia: “Ó Alexandra, mas quando é que te fartas de vender ténis?” Ele foi muito marcante. Às vezes é importante sermos desinstalados por pessoas ao nosso lado. “Tu podes fazer muito mais”, dizia-me ele. A fé é a procura de Deus presente na minha vida. E amar mais o próximo também me desinstalou do lugar onde estava.

Os teus primeiros 27 anos de carreira foram pelo caminho que escolheste ou as coisas foram acontecendo sem muitos planos?

É um misto. A vida é feita de oportunidades e depende depois de como as aproveitamos e multiplicamos. Também há um sentido de propósito, de como tu queres desenvolver a tua carreira. Quando saí da universidade fiquei a dar aulas durante dois anos. Sempre gostei de estratégia e de liderança, e para mim era claro que queria seguir marketing. Fui para a Unilever, e ao mesmo tempo fui entrevistada pelo Luís Amaral, que até hoje é muito importante na minha vida – e na da Girl Move, também. Ele, na altura, era diretor de marketing do Entreposto, uma empresa portuguesa que estava a desenvolver um plano estratégico de modernização. Tu sais da faculdade com alguns conceitos mas com pouco mais, precisas de ir aprender com alguém… O Luís foi muito determinante na minha vida porque, além de ter sido o meu primeiro chefe, acabou por tornar-se meu amigo. Quando saí da Nike, e pensei em iniciar um novo caminho, foi com o Luís que fui ter. Ele viaja imenso e acredita que África tem um potencial muito grande e que, para assumir a sua preponderância no mundo, a educação das mulheres tem que se alterar substancialmente. Ele tinha esta visão e acompanhou-me neste processo. A Girl Move é fundada por mim e por ele.