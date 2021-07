Nuno Vasconcellos quis construir (mas falhou) um projeto de poder nos media em Portugal, mas foi para o Brasil, deixando centenas de milhões de euros de dívida aos bancos e também aos trabalhadores das suas empresas falidas. Agora, promete pagar o que deve a quem trabalhava no Diário Económico, e com juros. Quando, em entrevista ao Observador, fala disso e da relação com Francisco Balsemão, mostra estar comovido, com a voz embargada. Mas antes de pagar tem de resolver a insolvência pessoal. No final da entrevista, volta ao tema e insiste: “É o primeiro colchão que vou fazer”. Já no que diz respeito às dívidas aos bancos, a história é coisa. Também falharam com ele, defende.

Numa longa entrevista de quase duas horas, por vídeo e com Nuno Vasconcellos em São Paulo, o ex-dono da Ongoing diz que hoje vive do seu salário, como administrador de várias empresas. Mas garante que não é dono de nenhuma — nem no Brasil, nem no Panamá. Está insolvente em Portugal, tal como a sua mãe. Tudo porque cedeu aos bancos e deu um aval pessoal envolvendo bens da família e deixou no BES um depósito de 100 milhões de euros como garantia da dívida, três meses antes da queda.

Sobre o seu ex-sócio e homem de confiança, Rafael Mora, que o atacou no inquérito parlamentar ao Novo Banco, não quer ir longe nas críticas pessoais. Tem mulher e filhos, e – como se diz no Brasil – “não quero entrar numa fria com ele”. Apesar de achar que Rafael Mora disse coisas que não correspondem à verdade, garantindo que era acionista da holding que controlava o grupo. Na sua perspetiva, alguns deputados estenderam um tapete vermelho a Mora na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não todos. Mariana Mortágua, a quem por vezes chama Helena, merece elogios.

Está convencido que teria conseguido resolver os problemas da Ongoing e pago as dívidas aos bancos se tivessem aprovado uma reestruturação, que não podiam fazer por causa da “má imagem” que tinha a empresa e ele próprio em Portugal, para onde quer voltar com o intuito de “limpar o nome” — mas para isso precisa de reunir 10 milhões de euros.

Veja aqui os melhores momentos da entrevista a Nuno Vasconcellos:

Porque deixou Portugal pelo Brasil e quando é que isso aconteceu?

Já venho para o Brasil desde os meus 25 anos. A minha primeira mulher nasceu no Rio de Janeiro e tem cá família. Tenho nacionalidade brasileira há 10 anos, estou no Brasil com residência fiscal há 12 anos. Não é uma resposta óbvia. Em Portugal tinha esgotado a minha situação de alguma forma. Houve coisas que aconteceram que estavam a tornar a minha vida empresarial numa situação muito complicada. O meu nome estava todos os dias nas páginas dos jornais, fui acusado cinco anos, uma acusação falsa, fui posto num processo de espiões que nada tinha a ver comigo. Foi bastante mediático.

Foi por questões reputacionais ou por problemas económicos e financeiros das empresas em Portugal?

Naquela altura não havia problemas financeiros, há 10 anos. Para nós estava tudo bem. A Ongoing deu quase 400 milhões de resultados positivos. Tinha em caixa 120 milhões depois de ter feito um aumento de capital. Os problemas financeiros começaram só depois da queda do BES.

Os recursos que a Ongoing tinha em Portugal foram usados para financiar os investimentos no Brasil?

Em parte. A Ongoing no Brasil era sócia minoritária de uma holding de tecnologias que tinha outros sócios. Os negócios no Brasil foram feitos com brasileiros e havia uma holding que tinha um private equity, com recurso a crédito, mas uma boa parte com capitais próprios. Esses 375 milhões de euros de lucros serviram, na íntegra, para amortizar créditos aos bancos A Ongoing nunca distribuiu dividendos, tinha contratos com os bancos em que todo o resultado das operações tinha de ir para amortizar empréstimos.