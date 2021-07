Ainda é uma incógnita com interagem as variantes numa co-infeção

O único ponto em comum comprovado entre a doente belga de 90 anos a jovem portuguesa de 17 anos é que os investigadores encontraram as duas variantes (ou linhagens), mas não sabem como ou quando as doentes tiveram contacto com elas; se ambas causaram infeção ou se uma delas estava apenas presente nas fossas nasais (sem ter causado infeção) e não é sequer possível determinar se a presença das duas variantes teve influência no estado de saúde dos doentes.

No caso da doente portuguesa, os investigadores detetaram a presença de duas linhagens distintas do vírus, a 20A e a 20B. A linhagem 20A era a única no momento do diagnóstico — ou, pelo menos, foi a única detetada —, mas nove dias depois, a linhagem 20B também surgiu na análise, com 3% de frequência, passando a 100% ao fim de dois meses — quando a doente teve uma recaída.

Poucos (ou nenhuns) são os casos tão bem descritos como o desta doente, diz ao Observador Margarida Tavares, infecciologista no Hospital de São João no Porto, onde a jovem foi tratada. O insólito da situação, fez com que os profissionais de saúde do hospital e investigadores da Universidade do Porto tentassem obter mais respostas: a jovem, aparentemente saudável, foi internada duas vezes, fez 19 testes PCR (a maioria dos quais positivos) e a infeção só foi descartada ao fim de 97 dias (quando pode, finalmente, sair do isolamento). Mais, neste período verificou-se que uma das linhagens passou a dominar sobre a outra.

“No início não se fazia a sequenciação genética do vírus [leitura dos genes] com tanta frequência”, diz a investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP). E agora também não é comum, acrescentou. Além disso, pode acontecer que, num dado momento, a amostragem só identificar uma das variantes apesar de estarem presente duas ou mais.

Na Bélgica, foi o facto de se encontrarem sinais que indicavam tanto a presença da variante Alpha (com origem no Reino Unido) e Beta (com origem na África do Sul) que levou os investigadores a fazerem a sequenciação genética do vírus e a confirmar que de facto a idosa tinha ambas as variantes de preocupação.

Daquilo que conhecemos da dinâmica dos vírus, as co-infeções podem acontecer”, diz Margarida Tavares. “Mas não sabemos o que significa.”

A infecciologista explica que podemos ter contacto com o vírus (ou a variante), este ser detetado na amostra recolhida para fazer o teste, mas ainda não ter causado infeção (ou seja, não ter entrado nas nossas células). Isto quer dizer que, num caso de infeções múltiplas, uma variante pode ter sido a única a causar a infeção ou a infeção foi causada por mais do que uma variante. O desfecho clínico para o doente é ainda uma incógnita.

Por outro lado, lembra a médica, a origem das infeções com variantes diferentes também pode ser muito distinta: as duas (ou mais) variantes podem ser transmitidas por uma única pessoa que tinha uma co-infeção ou por várias pessoas; o contacto com as duas (ou mais variantes) pode ter acontecido no mesmo momento (ou num momento próximo no tempo) ou ter acontecido com um intervalo de tempo que permita à primeira infeção já se ter instalado (aqui fala-se de sobre-infeção).

E, por fim, o impacto da co-infeção. “Que só se torna relevante se agravar a situação clínica do doente”, diz Margarida Tavares. Mas a verdade é que, neste momento, não se sabe se causa doença mais grave e prolongada ou não, se as variantes tomam o lugar umas das outras ou se coabitam, ou até se estão ambas com infeção ativa.

No caso particular da doente portuguesa, os investigadores nem sabe bem o que pensar. É certo que a doente teve uma doença prolongada e testou positivo durante muito tempo. Depois de um primeiro internamento grave, voltou ao hospital porque teve alguns sintomas, mas de um dia para o outro ficou bem, e, por fim, recuperou totalmente da doença.

Já no Brasil, os dois casos reportados em Rio Grande do Sul, pela equipa brasileira, correram sem problemas: duas pessoas na casa dos 30 anos, tiveram sintomas ligeiros (semelhantes a uma gripe), recuperaram espontaneamente e não precisaram de internamento. O facto de lhes ter sido detetado mais do que uma variante, incluindo a linhagem B.1.1.28 — que viria a dar origem à variante Gamma (ou P.1), não parece ter implicado um desfecho mais grave.