Independentemente dos moldes em que este plano de relançamento económico venha a ser feito, é certo que a indústria da aviação estará no centro das preocupações. Logo no início de março, a falência da britânica Flybe, a maior companhia aérea regional da Europa, deixou sinais preocupantes para o setor. Primeiro com as recomendações para que se evitassem viagens desnecessárias, depois com as medidas de confinamento e fecho de fronteiras, que fizeram com que a procura de ligações aéreas caísse a pique.

No início de março, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimava que as companhias aéreas perdessem até 113 mil milhões de dólares de receitas até ao final do ano. Duas semanas depois, a consultora australiana CAPA, uma das mais conceituadas do setor da aviação, avisava que sem ação dos governos, a maioria das companhias aéreas do mundo entraria em falência antes do final de maio: “É preciso uma ação coordenada dos governos e da indústria, agora, para evitar a catástrofe”.

Com aviões em terra por todo o mundo, o setor da aviação foi um dos primeiros a virar-se para os governos em busca de auxílio. Nos Estados Unidos, as companhias aéreas — através da união Airlines for America — já pediram ao governo um pacote de ajuda de quase 60 mil milhões de dólares (perto de 55 milhões de euros), que inclui um pacote de 29 mil milhões de dólares em assistência direta. Trata-se de um apoio quase quatro vezes maior do que o concedido à indústria da aviação norte-americana na sequência dos ataques de 11 de setembro de 2001.