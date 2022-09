Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Por favor, carregue no play (atenção: Portugal não está no mapa). Se carregou, está a ver a mancha vermelha, amarela e verde espalhar-se pela Europa. No vídeo (aqui em baixo), o desastre já aconteceu em Zaporíjia, a maior central nuclear da Europa. O que se vê é a simulação da pluma radioativa e a forma como os ventos a levariam de país em país, depois de um acidente nuclear. A Ucrânia é, na simulação oficial do Instituto Hidrometeorológico do país, a grande afetada — uma zona de 30 a 50 quilómetros em redor de Zaporíjia teria de ser evacuada e, o mais provável, era tornar-se zona interdita e inabitável.

[Vídeo com a simulação do Instituto Hidrometeorológico Ucraniano ]

Esta segunda-feira, uma missão de especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) dirigiu-se para a central nuclear ucraniana atingida por diversos bombardeamentos em agosto — de que Kiev e Moscovo se acusam mutuamente — para avaliar os danos físicos e a funcionalidade dos sistemas de segurança. No dia 25, a central ficou “totalmente desligada” da rede elétrica (ainda que temporariamente), um dos motivos que pode causar um acidente. A 1 de setembro, quinta-feira, os inspetores chegaram à central, depois de atrasos provocados por bombardeamentos russos na rota pré-acordada para a missão.

