E se a felicidade fosse um indicador económico?

Apesar de ter lido muitos outros livros sobre o tema – como “Tulipmania”, de Anne Goldgar ou “The Great Crash, 1929”, de John Kenneth Galbraith – considera que “This Time is Different” é “especial”, porque “os dois autores foram fazer o levantamento de 800 anos de crises, de bolhas especulativas, e perceber o que é que têm em comum”. E a verdade é que se fica com uma ideia do que leva a que estas recessões aconteçam, revela:

A analítica e a humanidade

As capacidades trazidas pela analítica são algo que deixa Isabel Ucha “todos os dias perplexa”, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de “tratar grandes volumes de informação e de como isso pode vir a alterar a vida das pessoas”. Em concreto, durante a entrevista conduzida por Luísa Aguiar, do SAS Portugal, explicou que a sua maior expectativa centra-se no “impacto em termos de potenciar a melhoria do diagnóstico, tratamento e saúde das pessoas”. Por outro lado, reconhece igualmente “as possibilidades que a partir daí advêm de melhorarmos a própria capacidade humana”. “Tudo isto tem uma potencialidade que vai além daquilo que é o nosso imaginário sobre expandir a capacidade das pessoas, modificar as suas características e até onde é que isto nos pode levar”, sublinhou.

A partir desta reflexão, a entrevistada chegou à escolha da grande palavra para o futuro: humanidade. E justifica a opção com uma pergunta: “Se o ser humano está neste momento confrontado com a possibilidade de vir a transformar-se – quer por via genética quer por via de capacidades adicionais mecânicas – se podemos começar a conviver com alguns robots – que, dotados de inteligência artificial ou da capacidade de tratar muitos dados, de aprenderem com a informação e com a utilização que vai sendo feita dos mesmos – começarmos a interagir também com estas máquinas que se tornam quase humanos, o que é que tudo isto vai fazer da nossa humanidade?” No fundo, sintetizou, “o desafio é como é que podemos garantir que a humanidade e os seres humanos vão continuar a dominar este mundo com características tão diferentes”.

