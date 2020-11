Continuava por explicar porque é que num desses regimes de vacinação, a AstraZeneca e a Universidade de Oxford escolheram administrar uma dose e meia. O protocolo publicado pelas duas entidades na página do Serviço Nacional de Saúde britânico dedicado aos ensaios clínicos descreve que o ensaio clínico de fase três consistia na administração de duas vacinas AZD1222 com quatro semanas de diferença, cada uma delas com uma dose de 5×1010 partículas virais. Ou seja, não fazia parte dos planos iniciais que uma das doses fosse inferior.

Só esta quarta-feira — dois dias depois de Mene Pangalos, líder da AstraZeneca, ter dito à Reuters que a administração de apenas meia dose foi um engano — é que se admitiu oficialmente o que estava por trás desta mudança de planos: afinal, tinha havido um erro de produção e, por isso, alguns dos frascos utilizados no ensaio clínico não tinham a concentração correta de partículas virais.

Numa entrevista ao The New York Times, Mene Pangalos confirmou a notícia e foi ainda mais longe: o engano tinha sido uma “serendipidade”, um acaso útil e agradável. E só foi detetado quando os investigadores da AstraZeneca repararam que alguns dos voluntários não estavam a desenvolver uma resposta imunológica tão expressiva quanto outros participantes. Foi então que contactaram o produtor subcontratado da vacina e o erro de fabrico foi detetado. No entanto, por algum motivo, os voluntários com a resposta imunológica menos forte pareciam mais protegidos do SARS-CoV-2 do que os restantes. Porquê? Já lá vamos.

Certo é que, assim que o erro foi tornado público, levantou-se a questão do risco de poder representar um atraso na aprovação e disponibilização da vacina. Para já, não é possível ter certezas sobre se isso vai mesmo acontecer. AstraZeneca e Universidade de Oxford receberam luz verde dos reguladores para continuarem o ensaio — tal como está a ser feito, com as diferenças de dosagem —, que tratará muito mais dados sobre a diferença de resultados. Só no final poderá perceber-se se a vacina é, de facto, eficaz e se pode ser aprovada.

Para o garantir, a farmacêutica anunciou esta quinta-feira que deverá fazer ainda “um estudo adicional” à escala global. À Bloomberg, o presidente executivo da AstraZeneca assegurou que esse novo passo não deverá significar um processo de aprovação mais demorado por parte das autoridades europeias.

A receita “ideal” para a vacina que pode ter sido descoberta por acaso

Há muitas descobertas acidentais na história da ciência que já resultaram em verdadeiras revoluções para a sociedade. Alexander Fleming descobriu a penicilina, um medicamento atualmente utilizado no tratamento de infeções bacterianas, por acaso, em 1928: o médico queria descobrir um remédio que evitasse a proliferação de bactérias em feridas dos soldados, por isso criou uma cultura de Staphylococcus aureus. Mas deixou-a ao abandono quando foi de férias, fazendo com que a caixa desenvolvesse bolor.

Quando regressou ao laboratório, Fleming percebeu que, ao redor do bolor se tinha desenvolvido, não havia sinais da bactéria. O fungo que compunha o bolor, Penicillium notatum, tinha segregado um produto que impedia a atividade da bactéria — a penicilina, que foi aplicada num humano pela primeira vez em 1941. Era um polícia chamado Constable Albert Alexander, 43 anos, que terá desenvolvido uma septicemia. Como? Há quem fale de um ferida ao podar rosas e há quem indique que Constable Alexander foi ferido durante um ataque de bombardeio.

Visto que, na experiência desenvolvida entre as 2.741 pessoas que receberam uma dosagem inferior da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, a eficácia foi consideravelmente superior do que no grupo que recebeu a dosagem completa, é possível que o erro tenha conduzido a um momento eureka contra a Covid-19? Henrique Veiga Fernandes, investigador em imunologia da Fundação Champalimaud, considerou que, “para as faixas etárias que receberam estas doses inadvertidamente mais baixas, sem dúvida nenhuma” porque são “números muito expressivos”. Erros como este “não são muito normais”, mas “vamos ter altos e baixos, este processo é feito disso”.