As vantagens de vacinar as crianças superam os riscos?

Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration — entidade que regula as autorizações para a entrada dos medicamentos no mercado — confirmou que sim. O comunicado emitido a 10 de maio anuncia que “os benefícios conhecidos e potenciais” da vacina da Pfizer/BioNTech “em indivíduos com 12 anos ou mais superam os riscos conhecidos e potenciais, o que apoia o uso da vacina nesta população”.

Essas vantagens não dizem apenas respeito à saúde dos próprios adolescentes, mas também à saúde pública, sublinhou a FDA: “A ação de hoje permite que uma população mais jovem seja protegida da Covid-19, aproximando-nos de retornar a um senso de normalidade e de acabar com a pandemia. Os pais e encarregados ​​podem ter certeza de que a agência realizou uma revisão rigorosa e completa de todos os dados disponíveis”.

Por enquanto, esta é a única entidade reguladora que já tirou conclusões sobre se as vantagens de vacinar as crianças superam os riscos da administração. A Agência Europeia do Medicamento está neste momento a fazer essa mesma análise, mas ainda não revelou a decisão final sobre se alguma vacina deve ou não ser administrada em pessoas com menos de 16 anos. O pedido de autorização da Pfizer foi enviado a 30 de abril e a decisão deve ser anunciada no próximo mês.

Porque é que as crianças não entraram logo no plano de vacinação?

A única vacina aprovada pela Agência Europeia do Medicamento que podia ser aplicada em indivíduos com menos de 18 anos era a da Pfizer/BioNTech — e mesmo assim ela só tinha sido aprovada para indivíduos com 16 anos ou mais. É assim porque, nos ensaios clínicos, não havia crianças ou adolescentes entre os voluntários. Por isso, não havia dados que garantissem que as vacinas eram seguras e eficazes nas faixas etárias mais novas.

Numa primeira altura, as pessoas com menos de 18 anos (ou, no caso da Pfizer/BioNTech, com menos de 16) não foram incluídas nos ensaios clínicos porque o mais premente era garantir que as vacinas protegiam quem estava mais vulnerável perante uma infeção pelo SARS-CoV-2 — as pessoas mais velhas e quem tem determinadas comorbilidades. Quando isso foi assegurado, as farmacêuticas puderam passar ao passo seguinte.