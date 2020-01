Há uma lista de 16 vulcões espalhados pelo mundo constantemente vigiados e sob especial atenção. Porque, segundo a Associação Internacional de Vulcanologia e Química da Terra, já deram provas de ser os mais devastadores e mortíferos do planeta. O Taal, nas Filipinas, é um deles. E para o provar, desde domingo que está a colocar o país e o mundo na iminência de testemunhar uma explosão tão destruidora como a que causou há 266 anos. Mas, embora ameaçador, o Taal até é um dos vulcões mais pequenos do nosso planeta. Como pode então causar o mesmo nível de destruição que o Vesúvio, que apagou Pompeia dos mapas em 79 a.C.?

É que o Taal é o resultado da colisão entre duas placas tectónicas, ou seja, de duas peças que compõem a superfície terrestre. Quando a Placa das Filipinas e a Placa Euroasiática se encontram, esta última mergulha por baixo da primeira. Isto faz com que magma por baixo delas suba através de fissuras no solo, dando origem a vulcões. O Taal é apenas um deles. Mas Luzon, a ilha que abriga este vulcão, fica mesmo por cima do limite entre estas duas placas tectónicas — um limite chamado Cinturão Móvel das Filipinas. Por isso é que o Taal, apesar de pequeno, é o segundo vulcão mais ativo das Filipinas, ultrapassado apenas pelo Mayon.

Mas não ficamos apenas por aqui. Porque o Cinturão Móvel das Filipinas é uma pequena porção da região mais ativa do planeta, onde acontecem os sismos (e tsunamis) mais devastadores e as erupções vulcânicas mais perigosas da Terra — o Anel de Fogo do Pacífico. O maior oceano do planeta assenta quase todo ele numa enorme e densa placa tectónica, a Placa do Pacífico. À volta dele, outras placas medem forças com esta, criando colossos enormes no fundo do mar, como a Fossa das Marianas: o locar conhecido mais profundo do solo marinho (ao pé dela, o Grand Canyon não é mais que uma valeta de estrada — estamos a falar de 10 mil metros de profundidade em comparação com dois mil).

Continuando a explicação geológica, a movimentação das placas dá origem a dois fenómenos: quando uma dessas placas mergulha debaixo da outra — normalmente é a do Pacífico que se destrói por ser mais densa — abrem-se verdadeiras janelas para o interior da Terra, para o manto, onde estão as reservas de magma, sempre em rotação devido às correntes de convecção que, à superfície, fazem mover as placas tectónicas. Quando sobe para a região mais próxima à superfície, e encontrar falhas, o magma escapa e transforma-se em lava. E assim nasce um vulcão.

Os movimentos das placas tectónicas também criam terramotos como o que atingiu a Indonésia no Natal de 2004, originando um grande tsunami que atingiu vários países da região. Morreram mais de 230 mil pessoas.

No caso do vulcão Taal, quando a Placa Euroasiática e a Placa das Filipinas chocam, as rochas que compõem a superfície terrestre acumulam a energia resultante desse encontro. Se a rocha for submetida a uma tensão superior àquela que consegue suportar, então o material que a compõem cede, a energia é libertada e dá origem a um sismo. Muitos sismos podem significar uma grande erupção. Como a que parece estar prestes a suceder.

Este fenómeno geológico é mais um dos motivos que torna o vulcão Taal tão perigoso. O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia colocou-o no nível de alerta 4 em cinco porque há agora “uma agitação intensa, exames sísmicos contínuos, tremores vulcânicos e terramotos de baixa frequência, muitos dos quais sentidos”. A mais recente atualização do governo filipino diz que, pelo menos até seis da manhã locais, tinham sido registados 286 sismos, 125 dos quais sentidos, com magnitude até 4,1 na escala de Richter e intensidade até ao nível V de destruição na escala de Mercalli.