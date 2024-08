"É um espírito que não se consegue pôr em palavras". No Bons Sons, toda a aldeia ajuda à festa

Para esta jovem, o Bons Sons “sempre foi a garantia do Verão, aquela alegria diferente do verão e para toda a população também o ano”. Nascida e criada em Cem Soldos, o espírito de comunidade já vem de casa. “A minha mãe está a trabalhar no bar dos escuteiros, o meu pai está nas bilheteiras, o meu irmão é coordenador dos palcos…” Além dos tios e tias que também participam na grande linha de montagem que é produzir o festival.

Acabada a licenciatura em Serviço Social no Politécnico de Leiria, Carlota não excluí a possibilidade de sair da aldeia, mas com volta programada. “O meu plano é mesmo que tenha de sair, quero sempre voltar. O meu projeto futuro a longo prazo vai ser sempre voltar”, diz.

Nos últimos anos, muitos têm voltado. Cem Soldos está cada vez menos desertificada, conseguindo atrair novas pessoas — são cerca de 700 habitantes de acordo com a organização do festival. É o caso de Joel Ferreira, irmão de Luís Ferreira, fundador do Bons Sons. Gestor hoteleiro, Joel morava em Lisboa, mas regressou à aldeia tomarense e abriu um espaço de restauração. Pelo balcão de madeira da Tasca atropelam-se sangrias. “Temos 13 tipos de sangria diferentes”, nota ao Observador, na azáfama de servir os muitos que tentam matar a sede entre concertos — o restaurante fica no perímetro do festival e, nestes dias, ganha um balcão na rua.

Joel tem a história clássica que, nos últimos anos, se vai ouvindo em cada esquina. “Estive uns tempos fora, mas voltei. Voltei há oito anos, por acaso, mas senti o apelo da terra. Estava bem, mas faltava qualquer coisa, e foi esse qualquer coisa que voltei a encontrar aqui.” Arrependido? “Só estou arrependido de não ter vindo há mais tempo.”

Trabalhava no Bairro Alto e em Alfama, na capital, quando se “dá o boom do turismo em Lisboa”. “Senti-me um bocadinho deslocado, com a descaracterização da própria cidade, e em boa hora o fiz. Voltei a ter tempo para mim, a estar com os amigos”, reflete.