Paulo Brandão, 53 anos, é há década e meia (desde 2006) o diretor artístico do Theatro Circo, a imponente, vistosa e centenária sala de espectáculos de Braga, inaugurada em 1915.

Antes de assumir a direção artística do Theatro Circo, Paulo Brandão trabalhou como produtor e diretor de cena no Teatro Nacional de São João, no Porto — cidade onde se formou —, e depois foi o primeiro diretor da Casa das Artes de Famalicão (cidade onde nasceu), fazendo um trabalho de programação cultural entre 2001 e 2016 que, não só mas sobretudo pela oferta musical, lançou as bases para que a sala, a cidade e a região Norte tivessem uma programação cultural mais sintonizada com a de grandes cidades.

Depois de Famalicão, o programador e diretor artístico deu continuidade ao trabalho e, a propósito de um novo festival chamado ZZ — Jazz no Eixo, cuja primeira edição está já a decorrer e que inclui concertos de jazz em três espaços da cidade de Braga — o Espaço Vita, o gnration e o Theatro Circo —, falámos com Paulo Brandão.

A conversa começou sobre esta primeira edição do festival ZZ — Jazz no Eixo e sobre que apelo popular pode o jazz ter nestes tempos. Porém, rapidamente se estendeu às vantagens e dificuldades de programar concertos, peças de teatro e espectáculos de outras artes performativas em Braga, àquilo que a pandemia veio provocar e mudar nos cineteatros e auditórios municipais e a como se trabalha em rede na cidade de Braga — com programadores diferentes a colaborarem em festivais e projetos comuns.

Também se falou de uma Covid-19 que veio estragar aquele que estava a ser “o melhor ano” do Theatro Circo, dos espectáculos programados ao longo de mais de 20 anos que o marcaram, do quanto o país e a oferta cultural e musical mudaram no decurso deste tempo, de que Theatro Circo que está a ser projetado para o pós-pandemia e para os anos de 2022 e 2023 e do motivo que a leva a que cidades como Guimarães e Braga tenham salas com uma programação tão regular, tão distintiva e tão apelativa até para as cidades circundantes, como o próprio Porto.

Vai começar agora a primeira edição do Festival ZZ — Jazz no Eixo. Porquê lançar um novo festival nesta altura e porquê um festival de jazz?

Braga tem alguma carência, digamos assim, nesta área da música. Ou melhor, tem algumas carências mais no sentido de juntar num determinado período de tempo um festival, porque na verdade o gnration investe na área do jazz, num jazz mais alternativo. O Theatro Circo também o faz mas ao longo do ano e a Câmara Municipal de Braga também vai fazendo coisas pontualmente mas não de forma concentrada.

A ideia é que o festival tenha sequência nos próximos anos?

A génese deste festival está em algo que se prende com a Mostra Musical do Eixo Atlântico, que existe entre Portugal e Galiza. Daí este festival ter muitos nomes hispano-americanos. É um festival que parte da Câmara Municipal. O nome, a construção e programação foi ideia minha e do Luís Fernandes [, programador] do gnration. A ideia é continuarmos porque percebemos que o festival tinha força, que a programação faz muito sentido. Ficámos contentes, como é óbvio, com o que conseguimos juntar. Vamos ver como corre relativamente a questões que têm a ver com a pandemia, com as limitações que existem — nomeadamente nas viagens.

Os concertos da 1ª edição do festival ZZ -- Jazz no Eixo ↓ Mostrar ↑ Esconder O festival começou o concerto de uma das mais singulares trompetistas, instrumentistas e compositoras do atual jazz norte-americano, a desconcertante Jaimie Branch, que atuou no gnration na quinta-feira, 8 de julho. Depois disso prossegue com 11 espectáculos: Thumbscrew (9/7, gnration), os cúmplices Dave Douglas, mestre do trompete, e Franco D’Andrea (10/7, Espaço Vita), a antora portuguesa recentemente nomeada para um Grammy Maria Mendes (10/7, Theatro Circo), A’Mosi Just a Label (11/7, Espaço Vita), o Lan Trio de Mário Laginha (11/7, Theatro Circo), o jovem prodígio português do saxofone Ricardo Toscano a tocar e reimaginar o disco ‘Love Supreme’ (15/7, gnration), Luis Vicente Quartet (16/7, gnration), a agora consolidada trompetista Yazz Ahmed (17/7, Theatro Circo), Orquestra Galega de Liberación (17/7, Espaço Vita), Alabaster Deplume (18/7, 18h) e Rita Payés & Elisabeth Roma (18/7, Espaço Vita)

Daquilo que se tem apercebido enquanto programador, e sendo alguém que conhece de perto também a programação que tem sido feita em Braga na área do jazz, que espaço é que lhe parece que o jazz pode hoje ter e qual é a dimensão do público de concertos de jazz? É hoje maior do que era há uns anos, é igual, é menor?

Diria que o jazz é algo até bastante popular, porque no fundo é uma área que influencia e sempre influenciou a música ao longo dos tempos. É um dos espectros musicais em que a música poderá chegar mais longe, porque temos desde o free-jazz e o jazz improvisado ao jazz eletrónico, ao jazz vocal… há muitas áreas do jazz que têm sido exploradas. E acho que cada vez se contaminam mais e cada vez contaminam mais a música popular — não é nada raro vermos colaborações e trocas de experiências a nível musical entre artistas do jazz e de outros géneros.

Estou a lembrar-me que começa a ser curioso que na música cada vez existam menos bandas e cada vez existam mais pessoas a assinar em nome próprio. É muito difícil hoje em dia construir-se uma banda que perdure no tempo durante muito tempo. No jazz, esse jogo de combinação entre várias áreas e instrumentos — o piano, a voz, o saxofone, o trompete, etc — faz com que existam projetos muito interessantes e muito necessários. Existem muitas coisas a descobrir.

Mas perguntava-lhe também sobre o público que lhe parece que o jazz tem hoje, enquanto programador de concertos.

Julgo que o jazz, assim como a música erudita, continua a ser bastante exigente. Mas mais tarde ou mais cedo as pessoas que gostam mesmo de música e que são muito ecléticas chegam ao jazz, acabam por estudar e tentar aprofundar aquilo que está a ser feito, aquilo que está a ser construído e escrito. E vão procurar os discos de coleção… acho que a área do jazz é aquela onde haverá mais discos gravados ao vivo, há sempre espaço para a improvisação e experimentação. Os encontros no jazz são sempre acontecimentos, juntam pessoas de várias áreas.

O que me parece é que há uma evolução muito grande… cada vez é mais fácil fazer música, as pessoas têm acesso mais fácil aos computadores, sintetizadores, drum machines, etc, e depois cada vez há mais formação, cada vez há mais escolas de música, cada vez há pessoas mais interessadas em saber tocar. Essa evolução reflete-se na música que se faz hoje em dia, que felizmente é multifacetada. Este tempo de pandemia e confinamento, por exemplo, fez com que aparecessem vários projetos feitos em casa, trabalhados e escritos em casa — e este festival vai refletir de alguma maneira alguns deles.