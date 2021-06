Ao contrário dos outros dois organismos da estrutura de missão — e ao contrário do que aconteceu nas celebrações dos 30 e dos 40 anos do 25 de Abril —, os membros da Comissão Executiva são remunerados. Esse foi um dos motivos para as críticas da oposição: “É absolutamente escandaloso, pode perfeitamente ler-se que é um pagamento pelos serviços prestados ao PS com impostos dos portugueses”, acusou o líder social-democrata. Costa foi telegráfico na resposta: “É uma declaração tão insultuosa que, por uma questão de respeito com o líder da oposição, me exige que a ignore”.

Se a Adão e Silva cabe preparar o programa oficial, a Eanes caberá “aprovar o programa oficial das comemorações, mediante proposta da Comissão Executiva e após parecer do Conselho Geral”, além dos relatórios semestrais de acompanhamento dos trabalhos que a equipa de Adão e Silva deverá preparar.

A escolha dos elementos da Comissão Nacional cabe ao Presidente da República, não estando definido na resolução do Governo qual o número máximo de personalidades que a podem compor. E, se já há nomes, Ramalho Eanes não os revela. Mas isso não o impede de definir critérios. “Os nomes são escolhidos como e para quê?”, questiona-se o antigo Presidente da República. Para Eanes, esses membros devem ser chamados “porque se pensa que correspondem às necessidades da organização e são escolhidos porque a organização necessita daquelas competências“.

“O propósito destas celebrações”, refere a resolução do Conselho de Ministros da semana passada, “é juntar, no mesmo ciclo, um arco democrático que se iniciou no 25 de Abril de 1974 e que, ao longo do ano de 1976, passou pela aprovação da Constituição, pelas primeiras eleições legislativas, presidenciais e regionais e que culminou com as autárquicas no final desse mesmo ano”. E essa abrangência explica por que razão o prazo de validade da estrutura de missão só expira no final de dezembro de 2026.