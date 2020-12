Um pequeno mundo antigo

Eduardo Lourenço de Faria nasceu a 23 de maio de 1923, em São Pedro do Rio Seco, na Guarda. Fernando Pessoa, autor a quem dedicaria tantos dos seus trabalhos, tinha então 34 anos (estava a menos de um mês de fazer os 35). Como era habitual naquele tempo, Lourenço só foi registado vários dias depois. Por causa disso, era o dia 29 que aparecia na sua cédula de nascimento. Filho de Abílio de Faria e Maria de Jesus Lourenço, era o mais velho de sete irmãos e talvez por isso admitisse que tinha tido uma infância solitária. “Tive também de inventar os meus heterónimos, de descobrir maneiras de me divertir comigo mesmo, de combater a minha solidão”, admitiu numa entrevista em 2009.

Os primeiros dez anos de vida foram passados entre a aldeia do concelho de Almeida e a Guarda porque o pai, Abílio, era militar. Os “militares deslocam-se” e, por vezes, “as famílias deslocam-se com eles”, explicou a José Eduardo Franco. Era, contudo, de São Pedro do Rio Seco que guardava as maiores recordações. Na década de 1920, a aldeia, como muitas do interior do país, “era o último estádio da civilização”. Não havia comunicação com os povoados em redor e “praticamente quase só se vivia do que se produzia na aldeia e não havia trocas. Apenas uma pequena troca que permitia às pessoas comprarem alguma coisa, vestirem-se, calçarem-se”. A maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, e nem lhes passava pela cabeça mandar os filhos para a escola, até por questões económicas.

“Ninguém pensava mandá-los para a Guarda para fazer o Liceu, o quinto ano, e muito menos para a Universidade. […] Era um mundo muito arcaico que eu chamo Piccolo Mondo Antico, título de uma novela célebre de Antonio Fogazzaro, que é um título que eu acho admirável. Se algum dia escrevesse memórias sobre S. Pedro, teria um título parecido. Um pequeno mundo morto, ou coisa parecida”, disse Lourenço em entrevista a Maria Manuel Baptista, publicada na edição de 2005 de O Outro Lado da Lua. A Ibéria segundo Eduardo Lourenço.

As “ilusões” de Coimbra e a partida para França, o “país da liberdade”

Depois de ter completado o ensino básico em São Pedro e de ter frequentado, durante um ano, o Liceu Afonso de Albuquerque, na Guarda, entrou para o Colégio Militar, em Lisboa. Foi aí que viveu dos 11 aos 17 anos, em regime de internato. A experiência foi para ele “um buraco negro”, que não gostava de recordar. A memória mais traumática que lhe ficou foi a de passar as férias da Páscoa na escola, porque a casa dos pais ficava demasiado longe. Completado o curso em 1940, foi admitido, ainda no mesmo ano, na Universidade de Coimbra. Ainda ponderou entrar para a Escola do Exército, mas acabou por prestar provas para entrar na licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas.

Anos mais tarde, lembrou que entrou para a faculdade cheio de ilusões como muitos outros estudantes. Estava “convencido de que a Universidade” lhe abriria “um futuro”, dar-lhe-ia “horizontes pelos quais inconscientemente todo o adolescente suspira”. “Descobri cedo que, com uma ou duas exceções, que sempre existem no sistema universitário, me encontrava dentro de um sistema pedagógico e de um discurso extremamente fossilizados”, disse a Mário Mesquita, durante uma entrevista conduzida em 1996, explicando de seguida que o problema era que as aulas eram um “eco de livros mais ou menos reconhecidos e em voga no plano internacional. Não havia, portanto, nesse capítulo, verdadeira inovação ou verdadeiro trabalho pessoal”.

“Quanto à Filosofia, havia, no meu tempo, uma espécie de clivagem que, se fosse abertamente cultivada, e confessada como tal, teria sido interessante (…). A filosofia era praticamente sempre a filosofia dos outros. Havia naquele tempo um semestre de História da Filosofia em Portugal, mas era uma cadeira menor e mesmo essa matéria era perspetivada de um ponto de vista da erudição mais do que de um ângulo em que se pudessem realmente discutir os problemas profundos da realidade portuguesa”, disse ainda.

Em Coimbra, começou por frequentar o Centro Académico de Democracia Cristã — porque o abade de São Pedro do Rio Seco tinha recomendado à sua mãe que “não deixasse de o frequentar” –, onde fez alguns amigos, como Henrique Barrilaro Ruas. Mais tarde, conheceu na Faculdade de Letras de Coimbra os neo-realistas Rui Feijó, Carlos de Oliveira, Egídio Namorado e Raul Gomes. O neo-realismo haveria de ser tema de alguns dos seus trabalhos, nomeadamente Sentido e Forma da Poesia Neo-Realista, publicado em Lisboa em 1968. A sua abordagem crítica da liberdade começou, aliás, por ser inspirada por esta corrente, aproximando-se depois do existencialismo devido ao contacto com a obra dos pensadores franceses, como foi apontado na sua biografia disponível no site da biblioteca municipal da Guarda, batizada com o seu nome. “Não se deixou, no entanto, condicionar por estas influências, filtrando e analisando as motivações menos evidentes no comportamento dos portugueses como povo.

Seis anos depois de ter sido admitido em Coimbra, Lourenço concluiu o curso a 23 de julho de 1946, com 18 valores, com a tese O Sentido da Dialéctica no Idealismo Absoluto. Primeira parte. No ano seguinte, foi convidado pelo professor Joaquim de Carvalho para assistente do curso de Filosofia da Faculdade de Letras de Coimbra, cargo que ocupou desde 20 de outubro de 1947 a 20 de outubro de 1953, quando se estabeleceu em França. Da partida de Portugal e da chegada a um país estrangeiro, recordava sobretudo o ar de liberdade que se respirava: “Imagine o entusiasmo e o espanto de chegar a Bordéus e, na rua principal, ver uma grande faixa de propaganda do Partido Comunista Francês. Veja o que é sair do país de Salazar, atravessar o de Franco, que ainda era bem pior, e chegar a um sítio onde aquilo era uma coisa normal. Naquele momento, a França era o país da liberdade”, disse numa entrevista para a revista Pública, em 2007.

Depois de uma estadia de dois meses (entre janeiro e fevereiro de 1953) na capital francesa, com uma bolsa atribuída pelo Instituto de Alta Cultura para prosseguir a investigação sobre Malebranche que tinha iniciado em 1949 a convite do reitor da Faculdade de Letras da Universidade de Bordéus, partiu para Hamburgo, onde exerceu funções de leitor de Língua e Cultura Portuguesa na universidade da mesma cidade. Ocupou o mesmo cargo em Heidelberg, também na Alemanha, e Montpellier, de 1953 a 1958. Até 1959, foi responsável, na qualidade de professor convidado, pela disciplina de Filosofia na Universidade Federal da Baía, no Brasil. Voltou depois a França, lecionando nas universidades de Grenoble e, finalmente, de Nice. Nesta, desempenhou posteriormente as funções de maître-assistant, cargo que manteve até à sua jubilação, no ano letivo de 1988-1989.

O regresso (quase) definitivo a Portugal

Eduardo Lourenço só voltou a dar aulas em Portugal nos anos 70, quando se tornou responsável por um seminário de Literatura Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa. Foi, contudo, nos Alpes Marítimos, mais precisamente na localidade de Vence, que decidiu fixar residência a partir de 1974. A escolha da cidade aconteceu por acaso, como o próprio admitia: “Na minha vida há poucas escolhas. Deixei-me escolher. Não tenho a pretensão de ter sido escolhido. Estou em Vence por força do acaso. Ao tempo era leitor de português, havia casado em França, a minha mulher já tinha o seu lugar e eu fui para o sítio onde me ofereceram a possibilidade de ganhar, modestamente, a minha vida”, explicou durante uma entrevista concedida ao Diário de Notícias em 1998. Mas o acaso deve ter-se enraizado dentro dele, pois só abandonou a região várias décadas depois, já depois da morte da mulher, a francesa Annie.

Com o 25 de Abril, tornou-se politicamente ativo, tendo mesmo chegado a ser convidado para assumir a pasta da Cultura pelo ministro da Educação do VI Governo Provisório, Vítor Alves, em 1975. Eduardo Lourenço recusou o convite. Em 1978, apoiou a candidatura do general Ramalho Eanes à Presidência da República e, cinco anos depois, a de Maria de Lourdes Pintassilgo. Quando esta não passou à segunda volta, tornou-se apoiante de Mário Soares. Nesse mesmo ano, isto é, 1985, subscreveu com mais doze intelectuais um documento que apoiava a formação de um novo partido político, o Partido Renovador Democrático (PRD).