Em atualização

Manuel Pizarro, o agora ministro da Saúde, está a ser investigado no processo que envolve o presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, constituído arguido na Operação Babel. As suspeitas são anteriores à entrada de Pizarro no Governo, quando ainda era eurodeputado, e envolvem o pedido para que fosse contratado um ex-candidato do PS à Junta da freguesia da Vitoria no Porto e um dos mobilizadores de votos para as eleições locais internas dos socialistas.

Eduardo Vitor Rodrigues é suspeito de diversos crimes de corrupção, abuso de poder e prevaricação. Pizarro estará alegadamente envolvido num crime de prevaricação em regime de coautoria com Rodrigues.

