Eduardo Williams queria "aproximar o mundo". Filmou-o em 360º e fez "O Auge do Humano 3"

Uma câmara 360º, a fazer lembrar os headsets de realidade virtual usados na consolas. Uma espécie de olho que tudo vê e paira entre o Sri Lanka, o Peru e Taiwan, para nos contar a história de um bando de amigos que se encontra e desencontra. Vemos as suas casas (que podem não o ser) e os seus diálogos sobre sonhos e trabalho. Mas vemos tudo isto não com um olhar de espectador sentado à frente de uma grande tela. Vemo-lo com estranheza, somos até capazes de julgar, porque o que está na nossa frente não faz parte de uma “estrutura clássica de cinema”. Porque o Auge Humano 3 de Eduardo Williams, argentino que estreia agora em sala (depois do IndieLisboa) o seu mais recente filme, coprodução com Portugal (e com mais cinco países), é, assume o realizador, uma espécie de “passo seguinte” da sétima arte, quando um filme pode ser um lugar de encontros, entre a fantasia e o realismo.

Eduardo Williams estudou em França, na prestigiada Le Fresnoy — Studio National des Arts Contemporains, onde conheceu o realizador português Ico Costa (vencedor do prémio de melhor longa-metragem no IndieLisboa com O Ouro e o Mundo), que se tornou seu produtor. “Teddy”, como o realizador argentino é apelidado entre os pares e amigos, tem um aspeto franzino, relaxado, de quem não aparenta esconder uma tamanha curiosidade pelo mundo. Estreou El Auge Humano em 2016, realizou outros projetos como Pude ver un puma (2011) e Que caigo? (2013). A rota pelos festivais e os prémios não o impediram de continuar a sentir a tal curiosidade. Nem de continuar a trabalhar com não-atores nos vários países por onde passa temporadas, antes e durante as rodagens. “Valorizo muito a curiosidade quando me ponho a pensar na vida e no tempo. Por isso é que realizo assim. É outra maneira de existir. Entendo-o como trabalho, mas mantenho a curiosidade viva. Os trabalhos que outras pessoas à minha volta faziam eram assassinos dessa curiosidade”, conta em entrevista ao Observador.

Ainda que seja difícil categorizar o seu cinema, há algo que se destaca: o tom esperançoso com que usa a tecnologia para criar um encontro de culturas — ainda que a tecnologia, à medida que o tempo passa, nos vá colocando, cada vez mais, em bolhas digitais. “Se quero fazer um filme sobre como gostava que o mundo fosse, então tem de ter os dois lados, o positivo e o negativo. A tecnologia somos nós, no fundo. Existe essa ideia sobre a inteligência artificial, por ser tão distante do humano, mas a verdade é que é um produto feito por nós”, diz.

Pode ser complicado atribuir significado a Auge Humano 3 dentro de uma lógica cinematográfica tradicional, porque é suposto cada um de nós construir o seu próprio filme e sentir as marcas da mão humana — na tecnologia, na natureza e nas pessoas. E mesmo depois de Teddy Williams ter passado por Locarno, Toronto ou Cannes, ainda se sente fora da caixa. “Prefiro a sinceridade sobre a história”. Deixemo-lo estar que está bem.

[trailer do filme “O Auge do Humano 3”:]

O seu filme lembrou-me uma entrevista numa rádio portuguesa sobre um neurologista que trabalha muito com videojogos para encontrar terapias para doenças mentais. O Eduardo não procura tanto uma terapia, mas sim um encontro, entre personagens, culturas e públicos. É uma interpretação acertada?

Sim, pode ser. Claro que não diria que é uma terapia ou uma cura. Era bom, claro. Vejo o meu cinema como um espaço em que as pessoas podem entrar noutro ritmo, um encontro com pessoas com quem não costumamos estar. Antigamente, quando jogava videojogos, via-os como um espaço de escape, mas também de encontro. Outra maneira de ver o mundo que nos rodeia. De ver outras culturas que os espectadores não estão habituados a ver. Usando outro ritmo e pontos de vista diferentes.

O Eduardo costuma trabalhar com atores não profissionais, está aberto ao improviso. Mas, durante a rodagem, intervém muito?

Às vezes, sim. Não intervenho na forma da representação. Tento que estejam relaxados, crio o ambiente em que a relação entre eles seja possível. Em alguns casos, há diálogos escritos, claro, sem grandes alterações. Noutras cenas há improviso, mais liberdade. A maioria está no meio. Gosto de convidar o silêncio para os meus filmes também. Quanto ao movimento, sim, intervenho. De onde e para onde caminham, da sua relação com a câmara. Entre distância e ritmo. Mas falamos, traduzimos em cada idioma dos atores e depois conversamos. Alguns diálogos são estranhos para eles, gosto que não pareçam deles, mas que entendam o que estão a dizer. Porque há textos que vêm de sonhos, são mais abstratos. E há diálogos que eles riscam, porque não entendem e então guardo-os para outros momentos. Apesar dessa intervenção, digo-lhes sempre que tudo o que fazem está bem. Vou depois dando-lhes as frases que são mais importantes para mim. Se alguém stressa muito na rodagem, não dou tantas. É um balanço entre intervenção e não intervenção. É sentir um pouco como nos sentimos juntos.