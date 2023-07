Esmeralda precisou de um saco inteiro de gomas para acalmar a ansiedade que sentiu durante a longa viagem de autocarro, de mais de 300 quilómetros, entre Setúbal e Viseu. A jovem tinha completado 18 anos havia pouco tempo e aquela era a segunda grande viagem da sua vida. Nascida na pequena vila de Calulo, 300 quilómetros a sudeste de Luanda, capital de uma Angola em guerra, Esmeralda foi mandada para Portugal pela família com nove anos de idade para cuidar de uma avó em Setúbal. Já nessa altura, a pequena Esmeralda pensava que a sua vida podia passar por uma entrega radical à Igreja Católica — na catequese dada pelos missionários em Calulo já dizia que queria “casar com Jesus” —, mas a vida tinha dado outras voltas antes de se cruzar com a possibilidade de se tornar freira e passar a viver em clausura total.

Agora, muitos anos depois da catequese em Calulo, Esmeralda dava por ela num autocarro rumo a Viseu para se apresentar no Mosteiro de Santa Beatriz, das Irmãs Concepcionistas — a ordem fundada no final do século XV pela alentejana Santa Beatriz da Silva.

A ideia, naquele dia, não era ficar para toda a vida: era apenas uma experiência de oito dias pela qual todas as irmãs concepcionistas passam antes de tomarem a decisão radical de ali passar a viver. Mas mesmo esses oito dias pareciam uma eternidade para Esmeralda, que estava ali mais para fazer a vontade a um sacerdote amigo. “Interiormente, já estava com os meus mecanismos: vou para lá, ele disse-me que é para ficar uma semana, mas eu não me vejo lá uma semana. Fico lá três dias, que é o que eu consigo durante os retiros que faço. Tenho o meu dinheirinho, tenho o meu bilhete e, quando não quiser mais, vou falar com a madre, digo que me quero ir embora e já está”, recorda hoje Esmeralda. Ou melhor: a irmã Esmeralda, de 34 anos. Não foi embora ao fim de três dias — nem o queria fazer ao fim de uma semana, mas teve de ser. Voltaria no mês seguinte, dessa vez com as malas feitas e pronta a encerrar-se na clausura para o resto da vida, depois de vencer as resistências da família e as próprias dúvidas sobre se seria capaz de abdicar da vida agitada que levava até então.

