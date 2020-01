Mãos nos joelhos a puxar os calções, a pinga de suor a escorrer pelo nariz, um jeito na braçadeira que utilizada no braço, o jogo de pés para receber a bola. Kobe Bryant começou a jogar com apenas três anos mas não queria ser apenas um jogador – queria ser “o” jogador. Essa era uma das diferenças com os demais: não sonhava, queria. E trabalhou para que essa vontade se tornasse uma imagem de marca numa carreira de duas décadas até 2016 que funcionou como farol para milhares e milhares, arriscando um salto incomum do liceu para a NBA para mostrar que nem sempre a história tem de ser escrita by the book. Num jogo que tem regras, Kobe ganhou a criar as suas.

A morte da antiga glória dos Lakers aos 41 anos não passou ao lado de ninguém, do basquetebol ao desporto em geral, passando pela política ou pelas artes. Hoje, recuando umas horas, vem à cabeça a ultrapassagem de LeBron James no terceiro lugar da lista dos melhores marcadores da NBA. Mas umas horas depois da fatídica notícia do acidente de helicóptero que tirou a vida ao ex-jogador, à sua filha Gianna de 13 anos e a mais sete tripulantes, os Grammys tinham a sua edição de 2020 no Staples Center, “um espaço que devemos a Kobe Bryant”, como referiu Alicia Keys. Coincidências em torno da vida de uma referência e inspiração que foi tudo menos uma mera coincidência e que foi recordada ao longo do dia como um exemplo para aprender, seguir, respeitar e admirar.

Há uma escolha que temos de fazer como pessoas, de forma individual. Se queremos ser grandes em algo, temos de fazer uma escolha. Todos nós podemos ser mestres no nosso ofício mas temos de fazer uma escolha. O que quero dizer com isto é que existem sacrifícios inerentes que vêm com isso. Tempo em família, sair com os amigos, ser um grande amigo, ser um grande filho, qualquer que seja o caso. Há sacrifícios que vêm com essa tomada de decisão”, destacou após a conquista de um dos cinco títulos.

Kobe Bryant era muito maior do que os 33.643 pontos que marcou na NBA. E era bem maior do que os 30.699 lançamentos que fez. E era maior do que os cinco anéis de campeão, ganhos numa carreira de 20 anos entre 1996 e 2016. Quando entrava em campo, era ele, a bola e um cesto; fora dele, nos treinos ou na vida, era muito mais que isso. As histórias são mais que muitas mas era a figura que maior marca deixava. Kobe Bryant tinha mundo (ou não tivesse vivido também na Europa quando era mais novo), era inteligente, tinha uma personalidade forte, fugia ao politicamente correto sabendo evitar demasiadas polémicas. Como jogador, arriscava, decidia, liderava; como homem, empreendia, apostava, realizava. E entre uma carreira entre os melhores de sempre no basquetebol, ainda arriscou (sem sucesso) a música, teve passagens pela TV e tornou-se um empresário de sucesso.