Do outro lado do ecrã está Matthew Herbert e da sua voz vem uma segurança imensa. Fala sem pressa, sem os movimentos de quem está a pensar muito no que dizer. Com um ritmo muito próprio, uma cadência exemplar que torna todas as palavras e pensamentos percetíveis. A conversa vem a propósito do seu regresso a Portugal, desta vez com o baterista Julian Sartorius, para apresentarem Drum Solo — esta quarta-feira, dia 22, em Lisboa (Culturgest), dia 23 em Braga (gnration) e dia 24 no Auditório de Espinho.

Herbert continua a ser irrequieto. Lança desafios a si próprio, detesta repetir-se, encontra motivos para fazer o que julgamos impossível. Já gravou discos a partir dos sons da explosão de uma bomba ou em volta da vida de um porco. E como tem feito nos últimos tempos, já gravou álbuns num dia. Album in a Day é o título de uma série em que o músico se propõe completar cada um dos passos (gravação, mistura, masterização) em 24 horas. Drum Solo enquadra-se neste registo. Um amigo recomendou Julian Sartorius a Herbert e este ficou encantado com o que viu. Julian toca, Herbert grava e sampla em tempo real o que ouve e mete Julian em diálogo consigo mesmo e, em simultâneo, com Herbert. Uma conversa diferente das outras conversas. Não estivéssemos a falar do cavalheiro Matthew.

O pai era engenheiro de som na BBC e isso mostrou-lhe o mundo que agora explora. Como nos diz, o trabalho do pai ajudou-o “a não ter medo da tecnologia”. E, deduzimos, a não ter medo de arriscar, de não se repetir. Ganhou notoriedade no final dos 1990s com 100 Lbs e Around The House (com a sua mulher, a cantora Dani Siciliano), Bodily Functions (2001) confirmou o génio que se distanciava da restante cena eletrónica britânica de então. Nunca parou de criar, além dos álbuns em nome próprio, de projetos como este Album in a Day, faz bandas-sonoras, compôs e produziu para vários músicos, entre eles Björk, Roísín Murphy, Micachu, Merz, entre outros. Está ciente das dificuldades de hoje — “não é suficiente fazer música agradável” — e fala como quem está pronto para o próximo desafio. Diríamos que está.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.