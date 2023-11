Após mais de duas décadas sob liderança de Carlos Paula Cardoso, a Confederação do Desporto de Portugal irá eleger esta segunda-feira o seu próximo presidente com três candidatos a número 1 do órgão: Daniel Monteiro, antigo presidente da Federação Académica do Desporto Universitário; Filipa Godinho, pró-reitora para o desporto da Universidade de Coimbra; e Ricardo José, antigo presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas. Na antecâmara do sufrágio que se irá realizar na sede do órgão, em Algés, com a participação de 52 federações desportivas com direito a voto, o Observador deixou algumas questões aos três líderes de projetos entre os motivos que levaram à candidatura, as diferenças em relação aos adversários, o papel que a Confederação deve ter no desporto nacional e o balanço dos últimos 21 anos.

