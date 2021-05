“Comunismo ou liberdade”. “Fascismo ou democracia”. Estes dois lemas, à direita e à esquerda, respetivamente, marcaram a campanha eleitoral para as eleições autonómicas de Madrid, elevando a polarização para um nível sem precedentes na capital espanhola. Nas eleições desta terça-feira, dois blocos disputam a liderança do executivo regional, com as sondagens a serem bastante favoráveis ao Partido Popular (PP), de Isabel Díaz Ayuso, que no entanto deverá ficar dependente do Vox para governar. À esquerda, mantém-se a esperança numa surpresa de última hora, que, não sendo impossível, é pouco provável.

Numa jogada arriscada, que apanhou a política espanhola de surpresa, em março, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o Ciudadanos uniram-se para apresentar uma moção de censura (que viria a fracassar) contra o PP, em Múrcia. A presidente da comunidade de Madrid, temendo que o seu aliado na capital fizesse o mesmo que em Múrcia, rompeu o acordo de governo e convocou eleições antecipadas.

Desde então, a capital espanhola tornou-se no centro da vida política do país, e esta terça-feira está em jogo muito mais do que o futuro do governo autonómico, que há 26 anos é governado pela direita. Conforme escreve o El Mundo, a região de Madrid, devido à sua população (a terceira maior do país, a seguir à Andaluzia e à Catalunha), centralidade e mediatismo, é uma espécie de termómetro político do resto de Espanha, antevendo-se, por isso, que o resultado das autonómicas dê algumas pistas quanto ao futuro e às estratégia a seguir pelos partidos, à esquerda e à direita, nos próximos tempos.