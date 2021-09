Foi por isso que, segundos depois de ter admitido a derrota, seguiu em frente: se a questão era como é que a estratégia nacional do partido fica depois de voltar a ver câmaras caírem para as mãos do PS, arrumou-a rapidamente dizendo que estes resultados não influenciam a política nacional; apressou-se a dizer que agora é urgente “responder aos problemas do país”; e passou mesmo ao caderno de encargos concreto: dos salários ao fim da caducidade da contratação coletiva, da revogação das leis laborais do tempo da troika aos aumentos de reformas, da rede pública das creches ao reforço do SNS, a série de recados pareceu desenhada para António Costa ouvir.

O PCP já vinha, aliás, avisando desde o início do verão que só negociaria o Orçamento do Estado com o PS depois das autárquicas e que se recusaria a misturar as duas pastas, tal como fez em 2017, depois de sofrer uma hecatombe eleitoral às mãos dos socialistas — nem por isso o partido desfez então os acordos a nível nacional.

Entretanto, já tinha aproveitado o palco da Quinta da Atalaia, na Festa do Avante!, para começar a desenhar o caderno de encargos em que insistiu agora, assumindo que a pasta orçamental será o próximo dossiê a tratar. No Sana, Jerónimo voltou à garantia que tem dado ano após ano, mesmo após nova derrota: o PCP “não prescinde de intervir para todas as soluções”. E agora, disse Jerónimo, é preciso “olhar para o futuro”.