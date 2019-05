A contagem oficial só começa a ser divulgada a partir das 22h, hora de Lisboa, mas já há projeções de resultados para alguns países. Verdes e pequenos partidos registam as maiores subidas.

Alemanha (estimativa)

Além da queda da CDU de Angela Merkel e da derrota do SPD em Bremen, onde não perdia há mais de 70 anos, os resultados na Alemanha mostram, sobretudo, o crescimento dos pequenos partidos — com destaque para os Verdes que, segundo estimativas a projeções, podem subir mais de 10 pontos percentuais em relação às eleições de 2014, ficando em segundo lugar.

Áustria (estimativa)

O partido do governo austríaco, o ÖVP, não deverá sofrer grande impacto do escândalo que, na semana passada, envolveu os seus parceiros de coligação do FDÖ. As últimas sondagens apontam para uma vitória com 34,5% — o que representa um crescimento de 7,5 pontos percentuais em relação às eleições de 2014.

A polémica, que levou à queda do n.º 2 do governo, partiu da divulgação de um vídeo, feito num hotel em Ibiza, no qual o vice-chanceler austríaco, Heinz-Christian Strache, prometia contratos públicos a uma mulher que fazia passar-se por neta de um oligarca russo. Além da demissão de Strache, o “escândalo de Ibiza” levou também à saída de todos os elementos do FDÖ do governo. Segundo as sondagens, o partido deve perder cerca de 2 pontos percentuais — um recuo da extrema direita, ainda que muito ligeiro.

Destaque ainda para a subida dos Verdes, que podem ficar acima dos 13%, elegendo 2 deputados.

Bulgária (estimativa)

O centro direita aparece nas sondagens à boca das urnas em primeiro lugar. Segundo essa estimativa, o GERB conseguirá 30,5% dos votos. A coligação socialista BSP sobe 7 pontos percentuais em relação a 2014.

Croácia (estimativa)

Com 24,69% dos votos, o partido nacionalista conservador HDZ vence as eleições europeias na Croácia, segundo uma projeção divulgada pelo Parlamento Europeu. Seguem-se os sociais-democratas do SDP, com 18,38% e a lista do juiz independente Mislav Kolakusic (8%).

Em quatro lugar surge a coligação Hrvatski suverenisti, com 6,43%, seguida pela coligação de partidos liberais “Amsterdam coalition”, com 5,59%.

Os populistas do Zivi Zid devem chegar aos 6,25%.

Chipre (estimativa)

As sondagens deste domingo parecem confirmar a vitória do partido do governo, o DISY, da família do PPE. Os resultados estão em linha com os de 2014. O AKEL surge em segundo lugar — com Niyazi Kizilyurek a ser o primeiro cipriota turco a ser eleito.

Dinamarca (estimativa)

As projeções confirmam a vitória dos sociais democratas, à frente do partido de centro-direita Ventre, que governa o país em coligação. O Partido Socialista surge apenas em terceiro.

Eslováquia (estimativa)

A coligação liberal e pró-europeia de que faz parte Zuzana Caputova, a presidente do país, foi a mais votada nas eleições europeias. Em segundo lugar está o partido do primeiro-ministro eslovaco, Peter Pellegrini.

Grécia (estimativa)

Espanha (estimativa)

Os resultados em Espanha consolidam a posição dos socialistas, depois da vitória de Pedro Sánchez nas legislativas de abril. O Vox pode conseguir eleger entre 4 e 5 eurodeputados. Destaque para o resultados dos independentistas catalães: Carles Puigdemont e Oriol Junqueras podem vir a ser eleitos — apesar de o primeiro estar exilado na Bélgica e o segundo estar preso preventivamente.

PSOE: 30.3% (+5)

PP: 19.5% (-9)

Cs: 14.2% (+6)

UP: 11.8% (-6)

VOX: 8.2% (+6)

AR: 3.5% (-2)

Junts: 4.8%

França (estimativa)

A União Nacional (antiga Frente Nacional) surge à frente nas projeções em França, com 24,2% dos votos. O Renascença, de Emmanuel Macron, ficou em segundo lugar com 22,4%. Pela segunda vez consecutiva, o partido de Marine Le Pen vence as eleições europeias em França, segundo a sondagem à boca da urna da Elabe.

Grécia (estimativa)

A Nova Democracia, o principal partido político de centro-direita, deve vencer as eleições. No entanto, a Grécia está mais concentrada na política interna do que na europeia por causa não só da situação económica, como também por causa do acordo com a Macedónia do Norte.

Holanda (estimativa)

As projeções avançadas pelo Parlamento Europeu indicam a vitória do Partido Trabalhista, de Frans Timmermans. Na segunda posição surge o Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD, centro-direita) do chefe do Governo holandês, Mark Rutte.

Destaque também para o quarto lugar, ocupado pelos nacionalistas do Fórum pela Democracia, liderados por Thierry Baudet. Poderá conseguir a eleição de três eurodeputados.

Irlanda (estimativa)

O partido conservador no poder na Irlanda, o Fine Gael, venceu as eleições europeias, sem grande surpresa. De acordo com as projeções, segundo e terceiro lugares serão ocupados pelo Partido Verde e pelo Fianna Fail (centrista). O Sinn Féin obteve 13% e elege um eurodeputado.

Polónia (estimativa)

Apesar de ter sido o PiS (Partido Lei e Justiça) o que mais lugares no Parlamento Europeu elegeu, a verdadeira vitória é do Wiosna. Esse é um partido recém-formado pelo primeiro político assumidamente homossexual da Polónia, Robert Biedroń. Conquistou cinco deputados.

Portugal (estimativa)

Em Portugal, a surpresa da noite está no facto de o PAN poder eleger um (ou até mesmo dois) deputado no Parlamento Europeu. O PS, o partido a que pertence o primeiro-ministro, é o que conquista um melhor resultado nacional. O CDS-PP é o grande derrotado e fica abaixo do PS, do PSD, Bloco de Esquerda e CDU.

Roménia (estimativa)

Os sociais-democratas continuam à frente das sondagens apesar dos desacordos com Bruxelas relativamente às reformas anti-corrupção. Estão taco a taco com o Partido Nacional Liberal, que tal como o PSD romeno pode chegar aos 28%. A ajudar nos resultados dos partidos da oposição ao PSD está o facto de este domingo também estar a acontecer um referendo sobre essas mesmas reformas.

