Eleições francesas à lupa. Macron conquista os mais ricos, Le Pen os operários e Mélenchon os jovens

Le Pen ganha mais regiões, Mélenchon vence na maior de França

Os resultados finais não deixam margem para dúvidas sobre quem venceu a primeira volta (Macron, 27,84%) e quem a disputará na segunda (Marine Le Pen, 23,15%), mas o mapa de França permite chegar a resultados surpreendentes. Um deles é o de que, apesar de Macron ter tido mais votos, foi Le Pen quem ganhou em termos de circunscrições eleitorais: o país está dividido em 18 regiões administrativas e a candidata da União Nacional foi vitoriosa em sete.

Já Mélenchon conquistou cinco regiões, quatro das quais em territórios ultramarinos: Guadalupe, Guiana Francesa, La Réunion e Martinica, de acordo com os dados do Ministério do Interior. Nestas ilhas distribuídas pelo Índico, Caraíbas e costa do Atlântico norte, o candidato de esquerda teve quase sempre mais de 50% dos votos e só ficou em segundo lugar em Mayotte, onde Le Pen foi a preferida.

No território continental, o candidato da França Insubmissa só venceu uma região, mas foi uma importante, já que é a mais populosa de França, Île-de-France. Aqui, 1,6 milhões de pessoas, ou 30,24% dos eleitores, votaram em Mélenchon, apenas mais 2.811 do que as que votaram em Macron. Esta é a região onde fica Paris, mas se olharmos apenas para os votos da capital o resultado é outro: o Presidente venceu com 35,33% dos votos.

Uma análise por região revela que os três primeiros lugares ficaram sempre entre Macron, Le Pen e Mélenchon, mas quando se olha para cidades já é diferente. É o caso de Paris, onde Éric Zemmour consegue o terceiro lugar, mas a uma distância enorme de Mélenchon, que ficou em segundo. O candidato da extrema-direita conseguiu 8,16% dos votos, enquanto o da França Insubmissa obteve 30,09%.

Nas regiões onde ficam as maiores cidades e onde vive mais gente não parece haver um padrão, com algumas a escolherem Macron e outras Le Pen, mas é possível verificar que em duas regiões de destaque do sul do país — Occitanie, onde fica Toulouse e Montpellier, e Provence-Alpes-Côte d’Azur, onde fica Marselha, Avignon e Nice — a candidata da União Nacional foi a preferida.

Jovens a liderar a abstenção

Os números da abstenção nesta eleição francesa foram superiores aos de há cinco anos, mas mesmo assim muito abaixo do que se costuma registar, por exemplo, em Portugal. Mais de 26% dos eleitores decidiram não ir às urnas, com proporção semelhante entre homens e mulheres, mas com uma distribuição muito desigual em termos etários: entre os 18 e os 34 anos, mais de 40% dos eleitores ficaram em casa, um número que desce para cerca de 20% entre os que têm 35 e 59 anos. Quem mais votou foi mesmo a faixa etária dos 60-69, com apenas 12% de abstenção, mas a percentagem volta a subir entre os maiores de 70 anos (23%).

Olhando para as categorias profissionais, foram os operários quem mais faltou à eleição (33%), com os quadros superiores a destacarem-se pela abstenção mais baixa (26%).

O estudo do Ipsos nota ainda a diferença entre o setor público e privado, com uma maior abstenção no setor privado (31%) e menor no público (25%).

A abstenção revelou-se também inversamente proporcional ao nível de rendimento, ou seja, quem ganha mais vota mais: 23% dos agregados familiares com rendimento mensal líquido superior a 3.000 euros optaram por não votar, um valor que sobe para 25% entre as famílias que ganham entre 2.000 e 3.000 euros, e para 34% entre os que auferem entre 1.250 e 2.000 euros.