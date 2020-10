Ao contrário do PSD Açores, liderado por José Manuel Bolieiro, que na terça-feira andava pelas ruas de Ponta Delgada munido dos tradicionais panfletos com as medidas que o partido defende, para entregar a quem passava, o candidato do PS não precisa disso. Tem alguns brindes, nomeadamente umas t-shirts que Vasco Cordeiro atira para quem está a trabalhar em cima de andaimes, e pouco mais. “Olá, bom, dia, ‘tá boa? Vamos embora”; “Ora que belo peixe”, comenta enquanto um popular lhe mostra a mercadoria que tem no carro. Vasco Cordeiro diz que sim, muito bem, ajuda a pôr o pescado no saco, mas segue para bingo que não há tempo a perder. Uma cotovelada ao mestre João da Rita, um “costuma votar? Vá votar no domingo” à senhora da rua do lado, e está feito. Nem aquela que vota PS “desde Mário Soares” lhe roubou mais do que um minuto de atenção.

Não há panfleto com medidas, não há sequer promessas eleitorais, nem há a preocupação de ouvir os problemas in loco. Segundo o “Retrato dos Açores” mais recente feito pela Pordata, e divulgado em setembro, só uma das nove ilhas dos Açores tem mais jovens do que idosos (o envelhecimento da população é um problema grave no arquipélago), a taxa de abandono escolar dos Açores é “mais do dobro” da registada a nível nacional, uma em cada quatro empresas são do setor primário (agricultura, caça e pescas) e três em cada cinco açorianos absteve-se nas eleições regionais de há quatro anos. Os índices de pobreza também estão acima da média nacional. Tudo problemas para os quais a oposição quer alertar, mas que não têm dominado aquela que é a primeira campanha da era ‘Covid’.

“Vamos embora, não é por aí, é para a esquerda!”, avisa o candidato do PS a alguns elementos da comitiva que, por engano, tinham virado na travessa errada. Na máscara que traz no rosto, o novo elemento comum a todas as campanha, o slogan não podia condizer mais com o retrato daquilo que têm sido as ações de rua dos socialistas a três dias da campanha eleitoral terminar: “Para a frente é que é caminho”, lê-se a letras cor de rosa impressas discretamente sobre máscara branca.

A pequena comitiva que acompanhava o candidato naquela manhã, acenando bandeiras do governo regional (azuis, brancas e amarelas), e entoando cânticos solitários, prossegue o caminho apressado atrás do candidato — repito, muitos são os que correm para o apanhar –, e o caminho vai dar ao mar: aquele pedaço de mar que, em Vila Franca do Campo, tem vista privilegiada para o famoso ilhéu de Vila Franca. Vasco Cordeiro pára uns segundos encostado ao muro. Recupera fôlego, deixa-se fotografar, e “‘tá feito”. Bate uma palma e retoma a passada. Next.

Se estivessem num barco a meio de uma tempestade, o que preferiam? Uma pessoa estável no leme ou várias pessoas à luta para agarrar no leme?

A metáfora é de Vasco Cordeiro, que, a três dias da campanha eleitoral terminar nos Açores — e de os açorianos irem às urnas já no próximo domingo –, já só tem um discurso e nada indica que vá sair dele: o da estabilidade, da experiência e do medo face a aventuras arriscadas e incertas. Foi o que repetiu esta quarta-feira de manhã, durante uma visita ao posto de leite de Santo Antão, em Ponta Delgada, aproveitando a boleia da tempestade “Bárbara” que obrigou os candidatos a cancelar alguns voos e a mudar alguns planos de campanha nos últimos dias.