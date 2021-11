Elena Medel. “O dinheiro define as nossas vidas: o lugar de onde vimos, o lugar onde podemos chegar”

Uma das coisas que marca o tom deste As Maravilhas é a proximidade com que a precariedade é retratada. Em meados do século XX, com o neo-realismo, por exemplo, escrevia-se sobre a pobreza, mas de forma quase romantizada.

Romantizada, idealizada… Quem escrevia essas histórias? Há exceções mas, na maior parte dos casos, essa literatura mais social e política era feita por pessoas de outras classes. Escreviam a partir de uma posição de privilégio. Quase como quem vai de viagem até uma classe social a que não pertence e envia um postal. Agora, sim, está a escrever-se sobre a precariedade de dentro da precariedade.

Escreve sobre três gerações, num total de quase 50 anos, mas a precariedade parece manter-se sempre. Nada mudou?

Não houve uma mudança. A precariedade e a pobreza são transversais. Já não têm que ver com a geração a que se pertence, mas com a classe social. Lia há uns meses que em Espanha são necessárias pelo menos quatro gerações para ascender de classe social. É um abismo imenso. Haverá exceções, mas está cada vez mais difícil. Não sei como é em Portugal, mas parece-me que haverá muitos pontos de contacto entre os dois países.

Ainda assim, Alicia, a personagem mais jovem, de início parecia que iria ter uma vida diferente do resto da sua família, graças a um suposto sucesso do pai.

A história de Alicia tem a ver com uma situação que se verificou em Espanha em meados dos anos 1990: a bonança económica depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona e da Exposição Universal de Sevilha, ambos em 1992, que de repente deu lugar a uma crise económica fortíssima. Houve muitas famílias em Espanha que de repente perderam tudo. Isto refletiu-se depois na bolha imobiliária da primeira década do século XXI. Por outro lado, no caso da personagem Maria, quase todos os capítulos estão associados a um episódio histórico: a morte de Franco, a vitória do Partido Socialista em 1982… Ou seja, se a geração de Maria, que nasce em ditadura e começa a despertar politicamente na transição, está mais marcada pelas mudanças políticas, a geração de Alicia, que é a minha, vê a sua vida mais marcada pelas crises económicas.

Há lugar para a esperança nestas histórias? Aí, sim, parece haver grande diferença entre as personagens: a mais velha, que luta pelo futuro, e a mais nova, quase anestesiada. Sobre o que pensa a terceira mulher, filha de uma e mãe da outra, pouco sabemos.

Enquanto leitora, interessam-me muito os livros abertos. Por isso este é um livro com tantos vazios, tantas elipses. Por isso não há nenhuma trama para a personagem de Carmen, uma personagem fundamental, quase protagonista, mas que só conhecemos pelo que dizem os outros sobre ela: do ponto de vista de Maria, é uma vítima; para Alicia, uma vilã. Na vida, nada é branco nem preto; há uma gama enorme de cinzentos. Mas quando são coisas que nos tocam de forma emocional, a nossa reação costuma ser mais intensa. A Maria é alguém que conseguiu encontrar o seu lugar no mundo, também porque nunca desistiu de o procurar. Depois de toda uma vida de trabalho, conforma-se em viver num apartamento arrendado, com um sofá, um televisor e os seus livros. Um lugar muito frágil. Uma sobrevivência feliz. O trajeto de Alicia é o contrário. É uma personagem que quase desfruta da autodestruição.