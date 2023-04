Nos anos 80, quando nos dirigíamos para um court de basquete com o fim de lançar umas bolas e imitar os nossos heróis, era comum ver os miúdos calçados com sapatilhas de marcas que não eram conhecidas globalmente – qualquer pedaço de pano com uma sola em baixo servia. Mas, à medida que a década avançou, o calçado dos miúdos também: primeiro usavam Converse, depois outras marcas (Adidas, Reebok) até que, finalmente, já ali na mudança para os anos 90, os pares de Nike multiplicaram-se.

O que se encerra no pequeno parágrafo acima é uma parábola do capitalismo: quanto mais a NBA vendia direitos de jogos e resumos da jornada por esse mundo fora, mais as marcas apostavam em patrocinar jogadores. Primeiro faziam-no aos pares – os anúncios da Converse, por exemplo, juntavam dois e três jogadores ao mesmo tempo (Magic e Bird, se a memória não me falha); com o tempo, outras marcas resolveram imitar a Converse. Até que a Nike teve a ideia de escolher um só jogador, Michael Jordan, que esperavam que viesse a tornar-se o melhor de sempre, e publicitar a linha que criaram para ele como se ele não fosse um praticante de um desporto coletivo mas sim tenista ou um golfista – uma individualidade, em vez de uma parte de um todo.

O capitalismo faz as suas contas a partir de milhões – o seu mercado são todos os seres humanos ao cimo da Terra, sub-divididos em categorias: quantos humanos existem que se interessem pela NBA? Desses quantos serão fãs de Jordan? Quão fã de Jordan é preciso ser para largar x numas sapatilhas? Os indecisos podem ser convertidos em fãs (isto é, compradores)? Ai, sim? Então toma lá mais 10 milhões para o departamento de marketing e vê lá se os convences.

