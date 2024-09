Eles já trabalham entre nós — os novos ‘empregos’ dos robôs no hospital, na estação de comboios e até na estufa

“Olá, deem-me uma nova tarefa, por favor”

“É um prazer mostrar-lhe o caminho”

“Por favor, abram alas para mim”

O “Areias” é um robô, tem uma ‘bata’ amarela e muitos quilómetros nas rodas. Foi programado para, além de encaminhar os utentes que se perdem no hospital e transportar medicamentos, expressar empatia com quem se cruza com ele. Num curto percurso de elevador, vai repetindo: “é um prazer estar nesta viagem consigo”. Num corredor mais estreito alerta: “por favor, tenha cuidado comigo”. Pede licença para passar, avisa se vai virar à direita ou à esquerda, por vezes pisca o “olho”. Pára caso se aproxime de alguém, cede passagem, sabe chamar elevadores (por bluetooth) e até canta os parabéns.

Desde julho de 2023 que percorre os corredores do Hospital da Figueira da Foz (hoje ULS do Baixo Mondego) com mais dois colegas, o Brisa e o Maresia, nomes escolhidos por concurso pelos profissionais de saúde do hospital com vista para o mar. Para já, tem sido mais usado para encaminhar os doentes para as consultas, sobretudo as de especialidades que ficam mais longe da entrada do hospital, como fisioterapia ou nutrição.

“Tínhamos um problema, que era a dificuldade de deslocação dos doentes quando precisam de se movimentar no hospital. Pela sua configuração (não foi feito de raiz para ser um hospital e é extenso), não é fácil, em especial no caso dos utentes mais idosos, mesmo com investimento em sinalética”, explica ao Observador Ana Raquel Santos, presidente do conselho de administração, que acredita ser aquele o primeiro hospital público do país a usar robôs do género. Os utentes ficavam confusos, perdiam-se, tinham de pedir indicações ou precisavam que um profissional de saúde deixasse o seu trabalho para os acompanhar.