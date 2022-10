Em 1970, Manuel Freire teve o maior êxito da sua carreira ao adaptar o poema “Pedra Filosofal”, escrito em 1956 por António Gedeão, para canção – um êxito tão grande que Freire viu-se obrigado a cantá-la durante décadas em programas de fim de semana à tarde, mesmo quando estava a apresentar um novo disco. Não deve ter havido um único português nascido entre 1950 e 1980 que não tenha cantado (ou ficado envergonhado ao ver os olhos dos pais ficarem marejados de emoção ao cantarem):

“Eles não sabem nem sonham

Que o sonho comanda a vida

E que sempre que o homem sonha

O mundo pula e avança

Como bola colorida

Entre as mãos de uma criança”

Exercícios de semiótica de poesia, por mais fascinantes que sejam, têm pouco em comum com (por exemplo) química orgânica – nesta podemos ter certezas por via empírica, na primeira ficamo-nos pelas interpretações. Será que a intenção última das palavras escritas por Gedeão e das cantadas por Freire era a mesma? O poema original parece mais ingénuo que a conotação política com que Freire o cantou – mesmo que (curiosamente) as palavras sejam exatamente as mesmas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.