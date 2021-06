O aumento da tarifa regulada da eletricidade para quase um milhão de consumidores domésticos em julho terá apanhado de surpresa muitos. Mas quem tem acompanhado a evolução dos mercado grossista ibérico sabe que o ano tem sido marcado por uma escalada consistente nas cotações diárias e a prazo da eletricidade. Grande parte da culpa é da subida do preço das licenças de CO2, que torna mais cara a produção das centrais a gás. E é esta tecnologia que fixa o preço final pago por toda a eletricidade vendida no mercado.

O fenómeno tem estado sobretudo a afetar empresas, cujos contratos não têm preços fixos por um período longo de tempo e que, por isso, estão mais sujeitos à flutuação dos custos da compra de energia pelos fornecedores. No caso das famílias, e como explicaram ao Observador várias elétricas, a política comercial é mais estável. Os contratos de aprovisionamento são feitos a um prazo mais longo e as compras são antecipadas. Os preços finais contratuais, em regra, mudam anualmente (no início do ano, como faz a EDP Comercial) ou quando vence o primeiro ano de contrato e há lugar a renovação.

O aumento de 5 euros por MW/hora na tarifa de energia a partir de 1 de julho terá um impacto de 3% na fatura média mensal de uma potência contratada de 3,45 kVA. São mais 1,05 euros para um casal sem filhos e mais 2,86 euros numa casa com quatro pessoas, de acordo com as simulações apresentadas.

A ERSE sublinha que esta atualização abrange apenas os 954 mil clientes do mercado regulado — incluindo 82 mil consumidores da tarifa social — e que “não condiciona o mercado livre a repercutir a mesma atualização dos preços, já que cada comercializador segue a sua própria estratégia de aprovisionamento de eletricidade e procura oferecer as melhores condições em ambiente concorrencial”. Fora do mercado regulado estão quase 5,3 milhões de famílias, incluindo mais de 700 mil com tarifa social que não serão afetados pela atualização da tarifa. Para já.

A subida da tarifa regulada em julho é um sinal de que a fatura da luz vai ficar mais cara para a generalidade dos consumidores, isto depois de 2021 ter arrancado com uma descida de 0,6% e IVA reduzido para uma parte do consumo. No mercado liberalizado as novas ofertas já estão a aumentar desde fevereiro, apesar de a ERSE assegurar que a maioria ainda está abaixo da tarifa.

As elétricas que, por política comercial, ainda não o fizeram terão de acabar por refletir nos seus clientes o maior custo da compra da energia. E o aumento agora anunciado acaba por dar maior margem às empresas para elevar o preço das suas ofertas e continuar a ser competitivos com a tarifa regulada.

EDP e Galp não subiram preços. Iberdrola diz que, a manter-se cenário, haverá revisão

Antes do anúncio da ERSE, o Observador questionou as principais elétricas a operar no mercado doméstico sobre se já passaram para os seus clientes o agravamento dos preços verificado este ano no mercado grossista.

A EDP Comercial é categórica a dizer que não. Em nome de uma política de estabilidade e previsibilidade para com os seus clientes domésticos, que passa por manter os preços da eletricidade inalterados ao longo do ano. “Assim, e apesar de os preços grossistas estarem a subir de forma significativa, devido ao aumento do preço do gás e das licenças de CO2, não está prevista qualquer alteração nos preços pagos pelos nossos clientes, que apenas são atualizados no início de cada ano civil.” A empresa sublinha que esta evolução não está também a ter impacto para os novos clientes residenciais que queiram aderir à EDP Comercial, já que os tarifários não se alteraram desde o início do ano. Está, inclusive, em vigor uma oferta para novos clientes com desconto até 8% em eletricidade verde.

No mesmo sentido, a Galp responde que não está a refletir qualquer aumento do custo de energia nos clientes domésticos. “A tabela de preços mantém-se, apesar do acréscimo do preço da eletricidade no mercado grossista.” Sobre o futuro próximo, a empresa acrescenta que os preços da eletricidade são atualizados anualmente, em linha com a revisão anual das tarifas e com a evolução dos custos da energia elétrica. Como é habitual, essa atualização será avaliada e anunciada atempadamente. A Galp reconhece, contudo, que se verifica uma “enorme volatilidade nos mercados”, pelo que é “prematuro comentar qual será a evolução do preço para 2022”.

Numa resposta enviada após ser conhecido o aumento das tarifas reguladas, a Iberdrola diz que “segue uma estratégia de aprovisionamento que protege o nosso cliente durante o período contratual”. No início de cada novo período propõem-se novos preços de mercado que contemplam não só o presente como a evolução futura. Mas admite também que, “a manter-se este cenário de preços grossistas elevados, haverá uma revisão de valores”. A empresa refere que quer empresas quer residenciais “são diretamente afetados pela evolução dos preços grossistas no mercado” porque a matéria prima é a mesma

A Endesa sublinha que a sua política de preços “não é definida apenas com base nos preços de compra de energia, mas também com base no preço da tarifa transitória do mercado regulado e da concorrência”. Por outro lado, existe uma outra referência, que é o preço pelo qual vende o nosso concorrente.

Numa resposta dada antes do anúncio da ERSE, a elétrica espanhola acrescenta que “é importante que os clientes que mudam para o mercado livre tenham uma poupança real em relação aos preços da tarifa transitória do mercado regulado; pelo que os preços do mercado BTN (Baixa Tensão Normal) da Endesa, sempre ficarão abaixo da tarifa transitória, que o regulador deverá modificar levando em consideração os preços de aquisição de energia”.

Luzboa insiste em oferecer “preço real” e compara com combustíveis

A contrastar com a aposta na estabilidade, a Luzboa tenciona manter a oferta de preços variáveis — em função da variação do mercado. Questionada pelo Observador sobre o impacto da escalada nos mercados na sua oferta, a elétrica de Viseu diz que continua “a crescer no número de clientes que preferem estar a pagar o preço real da energia, talvez por perceberem que esta alta de preços é conjetural e não estrutural. Mesmo que fosse estrutural…continuava a ser a melhor opção”.

Segundo Pedro Morais Leitão, diretor-geral da Luzboa, “quem já está neste tarifário desde 2019 (e são muitos) tem uma poupança acumulada muito superior ao ‘sobrecusto’ que está a ter este ano. Não esquecer que houve poupanças de mais de 30% em alguns meses e superiores a 15% ou 20% em grande parte deles”.