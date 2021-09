No documentário da HBO, a professora universitária revela que Elizabeth Holmes não tinha “limites”, “queria conquistar o mundo” e que a abordou mais duas vezes para discutirem o assunto. A resposta de Phyllis Gardener manteve-se: não podia ajudar alguém com uma ideia que considerava não fazer sentido. Mas sugeriu que falasse com Channing Robertson, chefe de departamento de ciências médicas da Universidade de Stanford.

A posição de Channing Robertson não podia ter sido mais diferente da de Phyllis Gardener. “Quando a conheci, soube que ela não era comum. Eu ensinei milhares de alunos, possivelmente até mais”, conta, acrescentando que se apercebeu de que estava a lidar com alguém “muito diferente” do resto dos estudantes.

Channing Robertson acreditou tanto na ideia e no potencial de Elizabeth Holmes, que deixou o cargo que tinha na Universidade de Stanford e começou a trabalhar enquanto conselheiro científico da Theranos, ajudando-a, essencialmente, a tratar das questões das patentes.

Passados três anos desde a fundação da empresa, a Theranos já valia mais de 197 milhões de dólares (cerca de 166 milhões de euros) e continuava a angariar investimentos. O desenvolvimento da tecnologia da empresa mantinha-se, contudo, aquém do valor real e das promessas de Elizabeth Holmes.

Um dos maiores falhanços da carreira de Elizabeth Holmes ocorreu em 2008, quando tentou convencer a farmacêutica suíça Novartis a investir na sua empresa. Numa reunião diante de diretores executivos da farmacêutica em Zurique — em que mostrava as potencialidades do aparelho Edison —, a máquina simplesmente não funcionou. A cobaia era a própria inventora, que, durante duas horas, não parou de tirar sangue do dedo. Mas a máquina continuou sem funcionar, tendo-se desvanecido uma grande oportunidade para fechar um negócio no mercado europeu.

