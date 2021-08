A gravidade da doença na segunda vaga, no entanto, mudou a mentalidade das pessoas, contou o ministro da Saúde aos restantes representantes africanos, no dia 24 de agosto, durante a 71.ª reunião do Comité Regional para África da OMS.

Esta mudança na aceitação da vacinação não é exclusiva do Uganda. “As novas vagas em África expuseram a maior parte dos países à magnitude da gravidade da doença e quanto isso pode ter impacto nos meios de subsistência e economias”, confirma Phionah Atuhebwe, da OMS África. “Isto serviu para, de forma geral, reduzir a hesitação nas populações e as vacinas são agora mais bem aceites do que na primeira metade de 2021.”

Usar políticos e órgãos de comunicação social pode não servir todos os públicos

Além do aumento do número de casos e gravidade dos mesmos, os países tiveram de apostar em campanhas de informação, combate à desinformação e aumento da confiança. Henry Mwebesa contou como recearam que as vacinas perdessem a validade antes de as conseguirem injetar nos braços daqueles que as deviam receber.

O Uganda jogou todos os trunfos: o Presidente, a primeira-dama e vários líderes religiosos e culturais tomaram a vacina em público, filmados pelas câmaras das televisões. Além disso, as autoridades trabalham em proximidade com os órgãos de comunicação social, tinham uma equipa pronta a dar respostas aos media, fizeram conferências de imprensa regulares e campanhas de combate à desinformação. O ministro da Saúde conta que levaram os jornalistas a um hospital para verem como estava realmente cheio de doentes com Covid-19 e que as ambulâncias à porta eram de doentes que já não tinham vaga. “Foram logo tomar a vacina”, disse Henry Mwebesa.

No Gabão, o ministro da Saúde lamentou que dos países mais ricos chegassem poucas vacinas e muita desinformação, que depois era replicada dentro e além fronteiras. Mas Guy Patrick Obiang Ndong destacou a liderança do Presidente e as campanhas na televisão que, tal como no Uganda, incentivaram as pessoas a irem vacinar-se.

A escolha de influenciadores que levem as populações a aceitarem serem vacinadas não é fácil e não há nenhuma solução que sirva todos os países ou todas as realidades, lembrou Anthony Fauci, conselheiro do Presidente Joe Biden e diretor do Institutos Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas norte-americano, que também falou para os ministros da Saúde e representantes dos países africanos durante a reunião.

O imunologista norte-americano sabe bem do que fala tendo em conta a quantidade de desinformação, movimentos negacionistas e teorias da conspiração que circulam nos Estados Unidos. Além disso, à frente do combate à pandemia de Covid-19, primeiro com Donald Trump e, agora, com Joe Biden, Fauci sabe como, por vezes, as pessoas não confiam nos governos e nos líderes políticos. “As boas mensagens têm de ser dadas a nível comunitário”, disse, por líderes religiosos, médicos ou atletas, que recebam formação adequada para o fazer.

Em África, 10 organizações e 10 grupos africanos de verificação de fatos juntaram-se para detetar e desmontar mitos e informação falsa sobre a pandemia de Covid-19 e as vacinas. Até ao final de julho, a Aliança de Resposta à Infodemia em África tinha identificado e corrigido mais de 1.300 informações erradas ou enganadoras. Ver os estádios cheios de adeptos durante o Euro2020 não ajudou a corrigir a desinformação no continente africano, confessou Rabiu AlHassan, editor no Ghana Fact, numa entrevista publicada no site da OMS África.

Faltaram vacinas, meios e uma preparação adequada

Os carregamentos de vacinas que chegaram a conta gotas também não contribuíram para o aumento da confiança das populações, nem para a preparação dos países. As farmacêuticas comprometeram-se com prazos e quantidades com os países desenvolvidos que não foram cumpridas, pelo menos numa primeira fase, e isso reduziu e atrasou as doações destes países ao programa Covax, da OMS, que forneceria uma parte das vacinas que os países em desenvolvimento precisavam, conta Phionah Atuhebwe.

Com fornecimentos mais regulares por parte das farmacêuticas e com os países desenvolvidos bastante avançados na vacinação, há mais vacinas disponíveis para serem enviadas para os países africanos e o fornecimento a África está a acelerar. “Mas é preciso muito mais”, diz Atuhebwe ao Observador. “Instamos os países ricos a partilhar doses adicionais, além daquelas com que já se comprometeram, para o continente atingir as metas definidas pela OMS.” Ter 10% das pessoas totalmente vacinadas até setembro e 30% até ao final do ano — o que significa 820 milhões de doses (considerando vacinas de duas tomas).