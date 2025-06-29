Em alto-mar com israelitas de regresso a casa. “Nós queremos paz, mas…”

Reportagem dos enviados especiais do Observador a Israel
Ezra e Sarah estavam há quatro dias de férias com a filha no Chipre quando Israel atacou o Irão. O marido queria regressar imediatamente ao país, mas não havia voos ou qualquer transporte. A mulher e a filha conformaram-se rapidamente e decidiram aproveitar as férias. “Se a vida te der limões, faz limonada”, justifica Sarah ao Observador. O seu nome verdadeiro não é esse, bem como o do seu marido, já que ambos preferem não se identificar — “É perigoso, por causa do meu trabalho. Falo convosco porque só quero dizer-vos como é a realidade”, diz o marido, que revela ceticismo sobre a forma como o resto do mundo olha para os israelitas neste momento.
O casal está a bordo do Crown Iris, um cruzeiro que normalmente faz roteiros de férias, mas que agora está a seguir uma rota fora do habitual. Com vários israelitas fora do país e impedidos de regressar durante a “Guerra dos 12 Dias”, a companhia aérea israelita El Al decidiu fazer um acordo para que este barco levasse mais rapidamente de Limassol (Chipre) a Haifa (Israel) todos os cidadãos que tinham bilhetes de avião comprados e que não puderam voar devido ao facto de o espaço aéreo estar fechado. O cruzeiro também estava aberto ao público em geral, mas a larga maioria dos passageiros eram israelitas.
Por todo o navio, a decoração deixa claro que este não é um cruzeiro comum. No restaurante principal, há uma bandeira de Israel em cada mesa e melancias onde foram esculpidas as palavras Shabbat Shalom (“Paz no Shabbat”), já que por aqui ainda é sábado, o dia de descanso judaico. Na receção vendem-se velas para o Shabbat a quatro shekels cada uma (cerca de um euro) e pelos corredores há ecrãs eletrónicos com a estrela de David e a frase “Bem-vindos de volta”. Alguns dos passageiros vão à sinagoga do piso 5 neste dia sagrado, mas não todos: os mais jovens preferem passar a tarde junto à piscina, a apanhar sol, enquanto um DJ passa hits de cantoras como Sabrina Carpenter e Dua Lipa.
O ambiente para a maioria é de festa, decidindo aproveitar a viagem inesperada para descontraírem. Quando perguntados sobre o recente conflito com o Irão e a guerra que dura há dois anos em Gaza, porém, todos têm algo a dizer — quase sempre de apoio às ações do governo de Benjamin Netanyahu, baseadas numa reação visceral à violência do 7 de Outubro, onde o Hamas entrou em território israelita, matou quase 1.200 pessoas e raptou 251.
As histórias dos passageiros repetem-se, quase todas semelhantes às de Ezra e Sarah. Annat, por exemplo, estava com o marido e três dos seus quatro filhos no norte de Itália, de férias, quando os ataques de Israel ao Irão começaram e os primeiros mísseis vindos de Teerão caíram no país. “Pensámos: mais uma guerra. Já temos a guerra em Gaza e agora isto. A guerra está sempre no nosso pensamento.” Ina estava na Tailândia de férias com a filha mais velha e o genro, enquanto o marido e os dois filhos mais novos lhe contavam pelo telefone como as sirenes tocavam. “Foi assustador”, conta a israelita, que aceita pousar o livro que está a ler num dos decks, com vista para o Mediterrâneo. “O edifício onde trabalho foi atingido por um míssil. Felizmente ninguém se magoou, porque estavam todos em teletrabalho.”
Annat, que aproveita o sol de final de tarde para beber uma cerveja junto à piscina, não teve vítimas entre a sua família — mas conhece quem tenha sentido a força dos mísseis iranianos. “Uma amiga minha teve a sua casa destruída, perdeu tudo”, conta.
O apoio à “Guerra dos 12 dias” que não é questão e os sentimentos mais complexos sobre Gaza
A unanimidade entre os israelitas ouvidos pelo Observador a bordo do Crown Iris não se fica pelas histórias semelhantes de férias interrompidas. A maioria também considera que esta “Guerra dos 12 Dias” foi totalmente justificada, invocando repetidamente a ameaça nuclear iraniana. “Não tivemos hipótese. Se eles têm uma bomba nuclear, vão usá-la. São instáveis”, afirma Annat. Ezra relembra como na época de 1970, antes da Revolução xiita liderada pelo ayatollah Khomeini, Israel e Irão mantinham boas relações: “O problema é este regime [dos ayatollahs]”, diz, apontando que se o país desenvolver uma bomba nuclear ela pode afetar “toda a Europa, não só Israel”.
Ina vai ainda mais longe e liga a questão do conflito com o Irão à situação em Gaza, onde já morreram mais de 50 mil palestinianos (segundo estimativas do Ministério da Saúde do Hamas e de vários organismos independentes) e quase 900 soldados das IDF. Primeiro, começa por sublinhar: “Não sou a favor da guerra, mas o Irão sempre disse que nos queria matar. Não acho que devíamos ficar à espera de que isso acontecesse”, diz sobre o regime que entoa frequentemente a expressão “Morte a Israel” e que classifica o país como “Pequeno Satã”. Do Irão para o 7 de Outubro e a situação em Gaza vai um curto salto: “Antes do 7 de Outubro, achava que havia pessoas que queriam a paz, mas agora parece que acham apenas que Israel não devia existir, ponto”, diz abanando a cabeça incrédula. “E não acredito que as pessoas mudem. Quando crianças crescem a ouvir certas coisas… É possível serem adultos que não querem a matança?”
Ezra e Sarah, que fazem uma pausa no passeio no deck superior para falar com o Observador, concordam por inteiro com Ina, destacando que a sua filha vive “a menos de três quilómetros de Gaza” e por isso “sabem do que falam”. Ezra nasceu em Tânger — razão pela qual não sabe uma palavra de inglês, mas é capaz de comunicar num castelhano fluente — e foi para Israel aos 11 anos, onde acabaria por conhecer a mulher seis anos mais tarde. Menos de um ano depois, casaram-se. “Vamos fazer 50 anos de casados para o mês que vem!”, conta Sarah com orgulho.
Na cidade onde vivem, em Ashdot, têm uma vida normal, comprovada pela ida da sobrinha a sua casa, enquanto os mísseis ainda caíam, para alimentar os gatos e regar as plantas, já que a casa tem um abrigo. “Antes do 7 de Outubro não tinha problemas em viver na porta ao lado de um árabe. Mas agora…”, declara Ezra, fechando o rosto. “Eu vi coisas que vocês não viram. Nem vos digo o que vi, para que, quando forem dormir, não pensem nisso. Fui soldado, mas há coisas daquelas que nunca faria. Colocar uma criança num forno? Que me despedissem! Mas eles fizeram-no.” Desde então, tem sobretudo raiva. Tanta que cortou relações com um velho amigo: o homem costumava ser visita de casa do casal, as suas famílias juntavam-se frequentemente e o homem que trabalhava como empreiteiro era, como confessa Ezra, “um amigo verdadeiro”. Mas era também um israelita árabe e Ezra deixou de conseguir separar as coisas. “Desde o 7 de Outubro, com muita dor, cortei com esta relação. A ferida ainda está aberta, percebem?”
O peso do passado alimenta mágoas antigas, como as de Annat, cujos avós, sobreviventes do Holocausto, chegaram a Israel vindos da Polónia e da Checoslováquia. “Nós sabemos o que é viver num mundo que não é seguro”, decreta acidamente para fazer a ponte do passado para o presente. “As pessoas dizem-nos ‘vejam o que vocês estão a fazer em Gaza”, admite. “Mas no 7 de Outubro eles andaram a queimar pessoas. E nós, israelitas, quando somos atacados, respondemos.” Reconhece que em Gaza se está a formar “uma geração inteira” que “vai odiar” Israel. “Eu sei disso”, afirma com alguma amargura, como se fosse o preço a pagar. E apressa-se a sublinhar as diferenças entre israelitas e “árabes” — nenhum dos israelitas com quem o Observador falou usou a palavra “palestinianos”. “Eles ficam orgulhosos de os filhos serem mártires. Isso nunca aconteceria em Israel.”
“Quando eu era nova, dizia-se uma coisa: ‘Talvez tu não tenhas de ir para o Exército’. Agora isso tornou-se uma piada”
No deck de baixo, com o mar praticamente sem ondulação no horizonte, Ina explica que o que mais a preocupa não é a situação do país, mas o efeito que isso tem na sua vida. Pensa nos dois filhos rapazes, de oito e onze anos, e como no futuro provavelmente terão de cumprir o serviço militar obrigatório nas IDF. Pode ser tranquilo — como está a ser o da filha mais nova de Annat, de 19 anos, que está apenas a prestar serviços de apoio num kibbutz — ou pode implicar ir para a linha da frente. “Talvez quando chegar a vez deles já haja paz”, tenta convencer-se.
Annat considera que, apesar de o serviço da filha, para já, estar a ser tranquilo, há um risco elevado de os seus filhos rapazes não virem a ter a mesma sorte: “Tenho uma amiga que tem dois filhos a combater em Gaza. Há dois anos que ela não dorme, não come. Fica só à espera que alguém lhe venha bater à porta e diga ‘o seu filho está morto’. E, daqui a alguns anos, vou ser eu a estar na mesma posição.” O sorriso mantém-se no rosto, mas os olhos, ligeiramente escondidos pelo chapéu de abas largas, não traduzem o mesmo sentimento. “Quando eu era nova, dizia-se uma coisa: ‘Talvez tu não tenhas de ir para o Exército’. Agora, isso tornou-se uma piada.”
Quando chegar a casa, a vida voltará ao normal. Mas esta israelita diz que o dia a dia no seu país nunca é “normal”. “Acho que as pessoas não compreendem o que é viver em Israel”, diz, dando como exemplo o facto de, no primeiro dia de escola, todas as crianças terem de fazer um exercício sobre o que fazer em caso de ataque. “É absurdo! É o primeiro dia, eles estão felizes, e de repente dizem-lhes que têm de fazer aquilo. Nem sei o que isto pode fazer a uma criança…”, indigna-se.
Despede-se dizendo que espera que os próximos tempos sejam de calma em Israel, mas sublinhando que é um desejo e não uma certeza. Ezra diz o mesmo. E, olhando para o mar, arrisca uma metáfora: “Os israelitas são como um alfinete no mar, de tão pequenos que somos. Mas também somos tão fortes!” Antes de se despedir, quer deixar uma mensagem para o mundo: “Nós queremos paz. Conheço os árabes, sei que muitos também querem paz”, afirma. Não sem antes acrescentar uma adversativa: “Mas a política…”