Em alto-mar com israelitas de regresso a casa. “Nós queremos paz, mas…”

Reportagem dos enviados especiais do Observador a Israel

Ezra e Sarah estavam há quatro dias de férias com a filha no Chipre quando Israel atacou o Irão. O marido queria regressar imediatamente ao país, mas não havia voos ou qualquer transporte. A mulher e a filha conformaram-se rapidamente e decidiram aproveitar as férias. “Se a vida te der limões, faz limonada”, justifica Sarah ao Observador. O seu nome verdadeiro não é esse, bem como o do seu marido, já que ambos preferem não se identificar — “É perigoso, por causa do meu trabalho. Falo convosco porque só quero dizer-vos como é a realidade”, diz o marido, que revela ceticismo sobre a forma como o resto do mundo olha para os israelitas neste momento.

O casal está a bordo do Crown Iris, um cruzeiro que normalmente faz roteiros de férias, mas que agora está a seguir uma rota fora do habitual. Com vários israelitas fora do país e impedidos de regressar durante a “Guerra dos 12 Dias”, a companhia aérea israelita El Al decidiu fazer um acordo para que este barco levasse mais rapidamente de Limassol (Chipre) a Haifa (Israel) todos os cidadãos que tinham bilhetes de avião comprados e que não puderam voar devido ao facto de o espaço aéreo estar fechado. O cruzeiro também estava aberto ao público em geral, mas a larga maioria dos passageiros eram israelitas.

Por todo o navio, a decoração deixa claro que este não é um cruzeiro comum. No restaurante principal, há uma bandeira de Israel em cada mesa e melancias onde foram esculpidas as palavras Shabbat Shalom (“Paz no Shabbat”), já que por aqui ainda é sábado, o dia de descanso judaico. Na receção vendem-se velas para o Shabbat a quatro shekels cada uma (cerca de um euro) e pelos corredores há ecrãs eletrónicos com a estrela de David e a frase “Bem-vindos de volta”. Alguns dos passageiros vão à sinagoga do piso 5 neste dia sagrado, mas não todos: os mais jovens preferem passar a tarde junto à piscina, a apanhar sol, enquanto um DJ passa hits de cantoras como Sabrina Carpenter e Dua Lipa.