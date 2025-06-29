1237,7kWh poupados 1237,7 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

i

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Em alto-mar com israelitas de regresso a casa. “Nós queremos paz, mas…”

Num cruzeiro do Chipre para Israel, cidadãos israelitas seguem de regresso ao país. Maioria é a favor da “Guerra dos 12 Dias” e também do conflito em Gaza. O 7 de Outubro, dizem, mudou tudo para eles.

Reportagem dos enviados especiais do Observador a Israel

Ezra e Sarah estavam há quatro dias de férias com a filha no Chipre quando Israel atacou o Irão. O marido queria regressar imediatamente ao país, mas não havia voos ou qualquer transporte. A mulher e a filha conformaram-se rapidamente e decidiram aproveitar as férias. “Se a vida te der limões, faz limonada”, justifica Sarah ao Observador. O seu nome verdadeiro não é esse, bem como o do seu marido, já que ambos preferem não se identificar — “É perigoso, por causa do meu trabalho. Falo convosco porque só quero dizer-vos como é a realidade”, diz o marido, que revela ceticismo sobre a forma como o resto do mundo olha para os israelitas neste momento.

O casal está a bordo do Crown Iris, um cruzeiro que normalmente faz roteiros de férias, mas que agora está a seguir uma rota fora do habitual. Com vários israelitas fora do país e impedidos de regressar durante a “Guerra dos 12 Dias”, a companhia aérea israelita El Al decidiu fazer um acordo para que este barco levasse mais rapidamente de Limassol (Chipre) a Haifa (Israel) todos os cidadãos que tinham bilhetes de avião comprados e que não puderam voar devido ao facto de o espaço aéreo estar fechado. O cruzeiro também estava aberto ao público em geral, mas a larga maioria dos passageiros eram israelitas.

Por todo o navio, a decoração deixa claro que este não é um cruzeiro comum. No restaurante principal, há uma bandeira de Israel em cada mesa e melancias onde foram esculpidas as palavras Shabbat Shalom (“Paz no Shabbat”), já que por aqui ainda é sábado, o dia de descanso judaico. Na receção vendem-se velas para o Shabbat a quatro shekels cada uma (cerca de um euro) e pelos corredores há ecrãs eletrónicos com a estrela de David e a frase “Bem-vindos de volta”. Alguns dos passageiros vão à sinagoga do piso 5 neste dia sagrado, mas não todos: os mais jovens preferem passar a tarde junto à piscina, a apanhar sol, enquanto um DJ passa hits de cantoras como Sabrina Carpenter e Dua Lipa.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

O ambiente para a maioria é de festa, decidindo aproveitar a viagem inesperada para descontraírem. Quando perguntados sobre o recente conflito com o Irão e a guerra que dura há dois anos em Gaza, porém, todos têm algo a dizer — quase sempre de apoio às ações do governo de Benjamin Netanyahu, baseadas numa reação visceral à violência do 7 de Outubro, onde o Hamas entrou em território israelita, matou quase 1.200 pessoas e raptou 251.

As histórias dos passageiros repetem-se, quase todas semelhantes às de Ezra e Sarah. Annat, por exemplo, estava com o marido e três dos seus quatro filhos no norte de Itália, de férias, quando os ataques de Israel ao Irão começaram e os primeiros mísseis vindos de Teerão caíram no país. “Pensámos: mais uma guerra. Já temos a guerra em Gaza e agora isto. A guerra está sempre no nosso pensamento.” Ina estava na Tailândia de férias com a filha mais velha e o genro, enquanto o marido e os dois filhos mais novos lhe contavam pelo telefone como as sirenes tocavam. “Foi assustador”, conta a israelita, que aceita pousar o livro que está a ler num dos decks, com vista para o Mediterrâneo. “O edifício onde trabalho foi atingido por um míssil. Felizmente ninguém se magoou, porque estavam todos em teletrabalho.”

Annat, que aproveita o sol de final de tarde para beber uma cerveja junto à piscina, não teve vítimas entre a sua família — mas conhece quem tenha sentido a força dos mísseis iranianos. “Uma amiga minha teve a sua casa destruída, perdeu tudo”, conta.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

O apoio à “Guerra dos 12 dias” que não é questão e os sentimentos mais complexos sobre Gaza

A unanimidade entre os israelitas ouvidos pelo Observador a bordo do Crown Iris não se fica pelas histórias semelhantes de férias interrompidas. A maioria também considera que esta “Guerra dos 12 Dias” foi totalmente justificada, invocando repetidamente a ameaça nuclear iraniana. “Não tivemos hipótese. Se eles têm uma bomba nuclear, vão usá-la. São instáveis”, afirma Annat. Ezra relembra como na época de 1970, antes da Revolução xiita liderada pelo ayatollah Khomeini, Israel e Irão mantinham boas relações: “O problema é este regime [dos ayatollahs]”, diz, apontando que se o país desenvolver uma bomba nuclear ela pode afetar “toda a Europa, não só Israel”.

Ina vai ainda mais longe e liga a questão do conflito com o Irão à situação em Gaza, onde já morreram mais de 50 mil palestinianos (segundo estimativas do Ministério da Saúde do Hamas e de vários organismos independentes) e quase 900 soldados das IDF. Primeiro, começa por sublinhar: “Não sou a favor da guerra, mas o Irão sempre disse que nos queria matar. Não acho que devíamos ficar à espera de que isso acontecesse”, diz sobre o regime que entoa frequentemente a expressão “Morte a Israel” e que classifica o país como “Pequeno Satã”. Do Irão para o 7 de Outubro e a situação em Gaza vai um curto salto: “Antes do 7 de Outubro, achava que havia pessoas que queriam a paz, mas agora parece que acham apenas que Israel não devia existir, ponto”, diz abanando a cabeça incrédula. “E não acredito que as pessoas mudem. Quando crianças crescem a ouvir certas coisas… É possível serem adultos que não querem a matança?”

Ezra e Sarah não querem ser identificados. Estavam de férias no Chipre quando a guerra com o Irão rebentou

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Ezra e Sarah, que fazem uma pausa no passeio no deck superior para falar com o Observador, concordam por inteiro com Ina, destacando que a sua filha vive “a menos de três quilómetros de Gaza” e por isso “sabem do que falam”. Ezra nasceu em Tânger — razão pela qual não sabe uma palavra de inglês, mas é capaz de comunicar num castelhano fluente — e foi para Israel aos 11 anos, onde acabaria por conhecer a mulher seis anos mais tarde. Menos de um ano depois, casaram-se. “Vamos fazer 50 anos de casados para o mês que vem!”, conta Sarah com orgulho.

Na cidade onde vivem, em Ashdot, têm uma vida normal, comprovada pela ida da sobrinha a sua casa, enquanto os mísseis ainda caíam, para alimentar os gatos e regar as plantas, já que a casa tem um abrigo.  “Antes do 7 de Outubro não tinha problemas em viver na porta ao lado de um árabe. Mas agora…”, declara Ezra, fechando o rosto. “Eu vi coisas que vocês não viram. Nem vos digo o que vi, para que, quando forem dormir, não pensem nisso. Fui soldado, mas há coisas daquelas que nunca faria. Colocar uma criança num forno? Que me despedissem! Mas eles fizeram-no.” Desde então, tem sobretudo raiva. Tanta que cortou relações com um velho amigo: o homem costumava ser visita de casa do casal, as suas famílias juntavam-se frequentemente e o homem que trabalhava como empreiteiro era, como confessa Ezra, “um amigo verdadeiro”. Mas era também um israelita árabe e Ezra deixou de conseguir separar as coisas. “Desde o 7 de Outubro, com muita dor, cortei com esta relação. A ferida ainda está aberta, percebem?”

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

O peso do passado alimenta mágoas antigas, como as de Annat, cujos avós, sobreviventes do Holocausto, chegaram a Israel vindos da Polónia e da Checoslováquia. “Nós sabemos o que é viver num mundo que não é seguro”, decreta acidamente para fazer a ponte do passado para o presente. “As pessoas dizem-nos ‘vejam o que vocês estão a fazer em Gaza”, admite. “Mas no 7 de Outubro eles andaram a queimar pessoas. E nós, israelitas, quando somos atacados, respondemos.” Reconhece que em Gaza se está a formar “uma geração inteira” que “vai odiar” Israel. “Eu sei disso”, afirma com alguma amargura, como se fosse o preço a pagar. E apressa-se a sublinhar as diferenças entre israelitas e “árabes” — nenhum dos israelitas com quem o Observador falou usou a palavra “palestinianos”. “Eles ficam orgulhosos de os filhos serem mártires. Isso nunca aconteceria em Israel.”

“Quando eu era nova, dizia-se uma coisa: ‘Talvez tu não tenhas de ir para o Exército’. Agora isso tornou-se uma piada”

No deck de baixo, com o mar praticamente sem ondulação no horizonte, Ina explica que o que mais a preocupa não é a situação do país, mas o efeito que isso tem na sua vida. Pensa nos dois filhos rapazes, de oito e onze anos, e como no futuro provavelmente terão de cumprir o serviço militar obrigatório nas IDF. Pode ser tranquilo — como está a ser o da filha mais nova de Annat, de 19 anos, que está apenas a prestar serviços de apoio num kibbutz — ou pode implicar ir para a linha da frente. “Talvez quando chegar a vez deles já haja paz”, tenta convencer-se.

Annat (aqui com o marido, que prefere não divulgar o nome) preocupa-se com a ida dos filhos para o serviço militar obrigatório

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Annat considera que, apesar de o serviço da filha, para já, estar a ser tranquilo, há um risco elevado de os seus filhos rapazes não virem a ter a mesma sorte: “Tenho uma amiga que tem dois filhos a combater em Gaza. Há dois anos que ela não dorme, não come. Fica só à espera que alguém lhe venha bater à porta e diga ‘o seu filho está morto’. E, daqui a alguns anos, vou ser eu a estar na mesma posição.” O sorriso mantém-se no rosto, mas os olhos, ligeiramente escondidos pelo chapéu de abas largas, não traduzem o mesmo sentimento. “Quando eu era nova, dizia-se uma coisa: ‘Talvez tu não tenhas de ir para o Exército’. Agora, isso tornou-se uma piada.”

Quando chegar a casa, a vida voltará ao normal. Mas esta israelita diz que o dia a dia no seu país nunca é “normal”. “Acho que as pessoas não compreendem o que é viver em Israel”, diz, dando como exemplo o facto de, no primeiro dia de escola, todas as crianças terem de fazer um exercício sobre o que fazer em caso de ataque. “É absurdo! É o primeiro dia, eles estão felizes, e de repente dizem-lhes que têm de fazer aquilo. Nem sei o que isto pode fazer a uma criança…”, indigna-se.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Despede-se dizendo que espera que os próximos tempos sejam de calma em Israel, mas sublinhando que é um desejo e não uma certeza. Ezra diz o mesmo. E, olhando para o mar, arrisca uma metáfora: “Os israelitas são como um alfinete no mar, de tão pequenos que somos. Mas também somos tão fortes!” Antes de se despedir, quer deixar uma mensagem para o mundo: “Nós queremos paz. Conheço os árabes, sei que muitos também querem paz”, afirma. Não sem antes acrescentar uma adversativa: “Mas a política…”

Proponha uma correção, sugira uma pista: cbruno@observador.pt

Recomendamos

Conflito Israelo-palestiniano

ONG: cessar-fogo em Gaza existe apenas "no nome"

Mundo

Rússia diz que Ucrânia "não quer seguir caminho rumo à paz"

Noticiário

As notícias das 2h

Noticiário

00h. Trump terá vetado planos do Pentágono para atacar Irão

Populares
Auto

Kia Seltos: a resposta às epopeias de hoje 

Orçamento do Estado

Um Orçamento de consolidação a preparar o que aí possa vir

Protestos

Do Rolex ao lema ACAB. Uma tarde nos protestos em França

Orçamento do Estado

Como vai o Orçamento mexer com o bolso das famílias em 2027

Últimas
Judo

Jorge Fonseca eliminado dos Mundiais de judo

Clima

Moçambique. Mulheres e crianças caminham horas para ter água

Noticiário

9h. APAH rejeita que setor da saúde tenha sofrido cortes

Moçambique

Moçambique exige História nacional às escolas estrangeiras

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.