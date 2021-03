Os F-16, que foram transformados para a versão romena e atualizados pela Força Aérea na base de Monte Real, estão a ser entregues a conta-gotas: dois chegaram à Roménia em junho, outros dois no outono e o quinto deverá ser entregue este ano.

Está prevista ainda a colaboração entre as equipas de pilotos e de manutenção dos dois países, tal como já tinha acontecido há cinco anos, quando teve início o primeiro processo de venda de F-16 à Roménia. Na altura, em 2016, estavam em causa 12 aeronaves (três das quais entregues no ano seguinte), tendo sido formados cerca de 130 militares romenos em Monte Real, incluindo pilotos e técnicos de manutenção.

A relação entre as duas forças armadas até é mais antiga, desde que foi celebrado, em 1995, o primeiro acordo militar entre os ministérios da Defesa dos dois países, mas só em 2013 começaria o “namoro” das autoridades romenas pelo material de guerra utilizado em Portugal, com a assinatura do primeiro contrato para o fornecimento dos F-16, entregues três anos depois.

Além dos caças, uma segunda categoria de produtos que teve um crescimento digno de nota inclui contadores de voltas, taxímetros, podómetros ou indicadores de velocidade. Teve um crescimento de 34,9 milhões de euros (quase quatro vezes mais do que no ano anterior).

No entanto, os produtos mais exportados para a Roménia continuam a ser partes e acessórios de veículos, que valeram no ano passado 85,5 milhões de euros (um aumento de 6,8 milhões face ao ano passado.

No total, Portugal exportou em 2020 para este mercado mais 31,6 milhões de euros face a 2019, ou seja, um crescimento de 7,1% (atingindo um total de 474,5 milhões de euros).

O interesse de Israel pelo gado português nunca foi maior

Há uma viagem marítima que se tornou frequente nos últimos anos — responsável por uma parte considerável das relações económicas entre Portugal e Israel — e que, no ano da pandemia, teve importância reforçada. É que nunca, como no ano passado, as empresas judaicas compraram tanto gado bovino vivo a Portugal.

Quando este negócio arrancou em 2015, depois de um acordo diplomático entre os dois países, Portugal fez negócios no valor de 9,6 milhões de euros. Na primeira viagem, do porto de Sines ao porto de Haifa, o navio Holstein Express transportou 3.650 cabeças de gado ao longo de seis dias, num negócio que valeu 4 milhões de euros. O arranque da operação, mediático, levou mesmo o então o Governo de Passos Coelho a sinalizar o momento como “um acontecimento relevante para a internacionalização deste setor e para a economia nacional”.

Seria apenas o início. No ano seguinte, o valor total dessas exportações subiria para 52,2 milhões de euros, tendo, a partir daí, crescimentos graduais — para 55 milhões em 2017, 62 milhões em 2018 e 65 milhões em 2019.

Nada, no entanto, que se compare com os 95,4 milhões de euros exportados em 2020 (sobretudo de novilhos até aos 24 meses e novilhas até aos 15 meses de idade). Um crescimento de 47,2% (+30,6 milhões) que justifica boa parte do aumento de todas as exportações para aquele país — houve mais 46 milhões de euros (+20,2%), para um total de 274,9 milhões.

Mas o que motiva, afinal, este aumento inusitado? Pode a pandemia ter criado novas dinâmicas no abastecimento de Israel, tendo em conta que um dos principais fornecedores é a Austrália? “As situações conjunturais, neste caso, a pandemia que estamos a viver, trazem sempre ajustes à oferta e à procura e até ao incremento ou redução de transações com determinados mercados”, começa por responder ao Observador o porta-voz do Grupo de Produtores Exportadores de Bovinos e Ovinos (GPEBO), que representa várias das maiores empresas do setor. No entanto, acrescenta que o crescimento verificado se deve também ao “aumento da capacidade das empresas nacionais” e a uma “maior segurança e garantia de qualidade que Israel encontra junto das empresas portuguesas”.

A resposta até pode estar relacionada com a Austrália, mas, questionado pelo Observador sobre o que estará em causa, o Ministério da Agricultura israelita indica que pode ter que ver “com a decisão das autoridades australianas de estabelecerem condições mais rígidas quanto ao bem-estar dos animais no transporte marítimo”. Uma situação “que pode ter afetado os demais participantes do mercado”. Ou seja, face às novas condições — depois de ter havido polémica sobre abusos no transporte de gado vivo da Austrália para Israel (em viagens que podem durar entre 18 a 30 dias) — os produtores israelitas podem ter-se virado para outros mercados, um deles Portugal.

O Grupo de Produtores Exportadores de Bovinos e Ovinos sublinha que, se esse foi o caso, não terá sido por haver poucas restrições em Portugal. O porta-voz do grupo garante que as empresas portuguesas têm dos padrões mais elevados a nível europeu em termos de bem-estar no transporte de animais.

Esta questão da qualidade do transporte de gado vivo também tem gerado alguma polémica em Portugal, com a Plataforma Anti-Transporte de Animais Vivos a denunciar vários abusos nos últimos anos, embora as acusações tenham sido reiteradamente negadas pelos representantes do setor. Em declarações ao Observador, o grupo de produtores e exportadores sublinha que as operações são sempre acompanhadas por veterinários ao longo de todo o processo, até ao momento do embarque — informação também sublinhada pela Embaixada de Portugal em Israel —, e que a morbilidade dos animais é, segundo dados oficiais, muito reduzida.

Só que não fica por aqui. Há ainda uma outra hipótese que poderá explicar o aumento de 47% nas exportações de bovinos para este país do Médio Oriente. Ao Observador, a Embaixada de Portugal em Israel refere que, sem poderem viajar para o estrangeiro, por causa das condições sanitárias e das restrições impostas, os israelitas passaram mais tempo ao longo do ano em celebrações familiares, onde a carne é um elemento importante. As importações de gado terão aumentado simplesmente porque o consumo de carne disparou nos vários feriados do calendário judaico.

E não podia Israel comprar a carne já embalada? A questão é que, para muitos israelitas, a comida tem de ser preparada sob as regras do judaísmo, o que começa, desde logo, pela matéria-prima. A carne “kosher” (assim se chama a comida que obedece a esses preceitos) não pode ser confecionada com algumas gorduras ou veias, por exemplo, que têm de ser removidas. Desta forma, a importação de animais desde tenra idade, para a engorda e posterior abate, garante aos israelitas um maior controlo do processo. A questão, no entanto, não é pacífica no país, tendo mesmo sido discutida nos últimos anos a proibição deste tipo de importações de gado vivo.